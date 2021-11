Sabadell recupera la cavalcada de Reis: aquestes són les novetats de la celebració de Nadal

Sabadell ja té preparat el vestit de gala per aquest Nadal. La ciutat ha presentat aquest dimecres a la tarda el programa per a les festes, al Teatre Principal. Decoració i activitats són els dos ingredients d’aquest any per escampar l’esperit de la celebració als carrers i encomanar-lo als sabadellencs. Hi ha moltes novetats que cal conèixer per a gaudir de la festa.

Us resumim les 10 claus de com serà Nadal a Sabadell:

1. Sabadell recuperarà la cavalcada

Sabadell recuperarà la cavalcada de Reis. És una de les activitats anunciades amb més entusiasme, després que la Covid obligués a suspendre l’edició de l’any passat. A Sabadell, i a la resta de Catalunya.

El seguici dels Tres Reis d’Orient tornarà a recórrer els carrers de Sabadell, aquest 5 de gener. Serà de sud a nord –al contrari que l’any 2019–, previsiblement des de la Creu de Barberà fins a Can Deu. Hi participen una vintena d’entitats i recorre uns 7 quilòmetres. L’any 2019 va reunir 98.000 persones.

Horari: La cavalcada sortirà a les 18 h i s’allarga fins passades les 21h.

2. L’encesa de llums a la ciutat

L’encesa de llums serà el tret de sortida de la programació. Serà des del Racó del Campanar, des de la plaça del Pi i des de la Creu de Barberà, amb efectes sonors i acompanyament festiu. Es col·locaran més de 600 elements d’enllumenat a 76 carrers i eixos comercials. S’il·luminaran també el carrer de la Indústria i l’Av. Francesc Macià.

Data: L’encesa de llums serà el vespre del 26 de novembre.

3. La façana de l'Ajuntament serà un calendari d’advent gegant

La part de la façana de l’Ajuntament que dona a la plaça del Dr. Robert es transformarà en un calendari d’advent gegant. Cada tarda, el Llaminer descobrirà una història amagada dins de cada finestreta del calendari.

La resta de la façana del consistori, igual que els edificis de la plaça, també s’enllumenerà de forma nadalenca.

Data: El calendari d’advent gegant farà el compte enrere per Nadal, des de l’1 fins al 24 de desembre.

4. ‘Somriu al Nadal’ i Dàmaris Gelabert

Una novetat sera l’espectacle ‘Somriu al Nadal’, amb música de Xasqui Ten i escoles de dansa de la ciutat. Seran 40 sessions a la plaça Dr. Robert.

També tindrem dues funcions de Dàmaris Gelabert, el 4 de gener al Pavelló Nord. Les localitats seran gratuïtes i es podran reservar a partir del 15 de desembre al web municipal.

En el vessant artístic, hi haurà també dos concerts dels alumnes de l'Escola de Música i Conservatori de Sabadell, a la plaça de Sant Roc i al Teatre Principal.

Dates: ‘Somriu al Nadal’: del 27 de desembre al 4 de gener. Dàmaris Gelabert, 4 de gener, al Pav Nord.

5. Tot esperant els reis, a Fira Sabadell

Tornarà l’Ambaixador a la Casa Duran i els carters reials als mercats municipals, al Centre Cívic de la Creu de Barberà, a La Sala Miguel Hernández i a l'estació del Tren del Parc de Catalunya.

Per esperar l’arribada de Ses Majestats, del 2 al 4 de gener, Fira Sabadell acollirà moltes més activitats en el Pavelló Reial.

Dates: Ambaixador,del 26 de desembre al 4 de gener. Carters Reials, a partir del 27 de desembre.

6. Noves cases a la Fira de Santa Llúcia

Enguany, la fira tindrà noves casetes de fusta, inspirades en els mercats del Nord d’Europa, i tres trineus. Els elements han estat treballats per alumnes dels programes d’ocupació del Vapor Llonch. També torna la Fira Artesana, al passeig, del 17 de desembre al 5 de gener.

Data: La Fira de Santa Llúcia es podrà visitar des del 26 de novembre dins al 22 de desembre.

7. Arbres per tots els barris de Sabadell

Sabadell comptarà amb 18 grans arbres decorats i il·luminats per tot Sabadell. Alguns seran posats per entitats de la ciutat, altres per l’Ajuntament i també n’hi haurà patrocinats, com els anys anteriors. A plaça d’Espanya, n’hi haurà un fet d’ampolles de vidre, patrocinat per Ecovidrio.

Dates: Els arbres s’encendran a partir del 26 de novembre.

8. Nova figura per al Pessebre Gegant

Un dels atractius de l’any passat va ser, sens dubte, el Pessebre Gegant. Es podrà tornar a visitar a la plaça del Dr. Robert, aquest any amb una figura nova a escala gairebé humana, com tota la resta. No caldrà cita per accedir-hi, però l’espai estarà perimetrat. És una iniciativa de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

Data: Des de l'11 de desembre fins al 6 de gener.

9. El Carrilet i atraccions de fira

Torna el Trenet de Nadal, el conegut Carrilet. Durant les vacances escolars, de dilluns a divendres, recorrerà els eixos comercials. A més, el trenet del Parc Catalunya funcionarà amb decoració nadalenca. Per altra banda, el Parc Central del Vallès acollirà una fira d'atraccions.

Dates: Fira d’atraccions, del 15 de desembre al 9 de gener.

10. Un Nadal més esportista que mai

També tindrem esport, per a fer baixar els àpats. Des de finals de novembre, hi haurà diferents curses: la Cursa de Cap d’Any, la Cursa de Sabadell infantil, la Falconada Sabadell (BTT) o la Cursa Rodant per Riu Ripoll. També se celebrarà el Top Bàsquet i ‘Handbol al carrer’.

