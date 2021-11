Nit de pluja d'estels a Sabadell

Aquest dimecres a la nit serà el moment àlgid per veure la pluja d'estels dels Leònids, que any rere any es produeix entre el 15 i el 21 de novembre. Els expert preveuen que, coincidint amb la Lluna gairebé plena, el millor moment per gaudir dels meteors serà just abans de la sortida del sol, entre les 4 i 6 de la matinada.

La pluja de meteors prové de la constel·lació de Lleó i s'origina pel pas del cometa Tempel-Tuttle. Cada 33 anys, el temps que triga a fer la volta al sol, els Leònids mostren un pic d'activitat. En anys normals, els Leònids produïxen taxes de l'ordre de 10-15 meteors per hora. El color d'aquests meteors és generalment rogenc, són molt ràpids, ja que la Terra els troba de front, i ben sovint deixen després de si un solc de color verd que persisteix durant uns pocs segons.

