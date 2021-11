Sabadell posarà en marxa el 2022 una unitat de suport per a persones que vulguin canviar de gènere

El departament de Salut preveu obrir l'any 2022 una unitat d'acompanyament a persones transgènere a Sabadell, la Unitat de Trànsit. Es tractarà d'un servei multidisciplinari mèdic, quirúrgic, psicològic i social per atendre les necessitats del col·lectiu en el trànsit de gènere, siguin infants, adolescents o adults.

En aquesta unitat està previst que hi treballin professionals de l'àmbit sanitari com ara ginecòlegs, endocrins o pediatres, treballadors socials i psicòlegs. La intenció de les unitats és que els treballadors "acompanyin" a les persones trans des del moment en què decideix fer el trànsit de gènere.

Un dels objectius de les Unitats de Trànsit és "despatologitzar" el procés que viu el col·lectiu, segons ha recollit ACN sobre la posada en funcionament d'aquesta setmana de la Unitat de Trànsit de Girona. Està previst que aquest nou servei gironí atengui entre 120 i 150 persones cada any. Així doncs, deixarà de ser necessari derivar persones trans a Barcelona.

Una unitat enfocada a menors, també

La Unitat de Trànsit també està enfocada a menors d'edat que vulguin fer el trànsit de gènere. En aquest cas, caldrà una autorització dels progenitors per rebre l'atenció d'aquest servei. El pares rebran informació i acompanyament per atendre les necessitats dels fills.

L'accés a les unitats de Trànsit són per derivació directa per part dels professionals sanitaris de medicina familiar quan aquests sol·licitin accedir-hi. El servei també compta amb un correu electrònic a través del qual les persones que vulguin dirigir-s'hi podran sol·licitar-ho sense haver d'anar al metge de família.

En aquesta primera visita, es fa una entrevista per recollir la informació necessària de cada cas i així focalitzar l'atenció de la forma més personalitzada possible. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, quan les persones expressin la voluntat d'operar-se, se'ls informarà de tots els processos que poden fer a als centres hospitalaris autoritzats per Servei Català de la Salut. Malgrat tot, si una persona no vol fer-se cap operació, podrà seguir rebent l'atenció necessària de la unitat, ja que els professionals no veuen la cirurgia com un pas necessari per formar part del col·lectiu trans.

