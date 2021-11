El cantant sabadellenc Albert Pla tindrà el seu caganer per Nadal

El músic sabadellenc Albert Pla fa un pas més com a celebritat a l'star sistem català. Aquest any, tindrà figura personalitzada al pessebre, amb el vestit que es posa quan puja a l'escenari per a representar l'espectacle Miedo. "Ja tinc caganer. Soc famós", ha publicat irònicament en el seu perfil de Twitter.

Ja tinc caganer.

Soc famós pic.twitter.com/t3mk9fSzF0 — Albert Pla (@albert_pla) November 18, 2021

Curiosament, l'any 2010 Pla va rebre el premi al caganer de l'any per la nadala de TV3 El caganer, cantada amb Joan Miquel Oliver, Gerard Quintana, Estopa, Quimi Portet i Manel.

Molts usuaris, doncs, s'han sorprès pel retard amb què arriba la figura al pessebre personalitzada pel sabadellenc. "Una ignomínia que no l'haguessin fet abans", se sumava a les queixes, també en to irònic, un internauta. "Mai planto el pessebre però estic per fer-ho només per posar-t'hi a tu", deia un altre perfil.

Ara que Albert Pla té caganer, molta gent recordarà el programa de la Resistencia on el sabadellenc va anar de convidat. Va ser una de les entrevistes en què David Broncano ha quedat més descol·locat. Només començar, el cantant es va posar a desembolicar un rotllo de paper de vàter.

