La Crida demana que l'Ajuntament sigui acusació particular en un cas d'explotació sexual i tràfic de drogues

La Crida demana a l'Ajuntament de Sabadell que es personi com a acusació particular al judici contra el grup pròxim als Boixos Nois acusat de pertànyer a una xarxa de tràfic de drogues i explotació de prostitució. La banda mantenia part de la seva activitat a la ciutat.

El 2 de novembre van ser detinguts 14 homes durant l'Operació de la Policia Nacional. Tres dies més tard, el jutjat d'instrucció 1 de Sabadell va decretar presó provisional sense fiança per a la meitat d'ells. La causa continua sota secret de sumari i està oberta pels delictes d'organització criminal, explotació per a la prostitució i contra la salut pública, entre d'altres.

La regidora de la Crida Nani Valero exposa: “Personant-se com a acusació particular, l’administració local podria formar part de tot del procés judicial -que es troba sota secret de sumari- per vetllar pels drets de les dones sobre les quals tot apunta que s’ha exercit explotació sexual. L’Ajuntament de Sabadell té una oportunitat per activar el seu suport institucional i jurídic cap a les dones i vetllar per garantir els seus drets fonamentals".

Per tal de tirar endavant aquesta proposta, han presentat una petició formal per a que el govern convoqui de manera extraordinària la Comissió de la Convivència per abordar aquesta problemàtica.

La formació municipal acusa l'Ajuntament de "mirar cap a un altre costat". "Novament veiem que com aquest govern prioritza la seva política d’aparador per sobre de les accions concrets que necessita la ciutat i sobretot les dones”, lamenten.

