La nova discoteca a Sabadell: malestar entre els veïns, però llicència en regla

Sabadell tindrà una nova discoteca partir d’aquest cap de setmana. El nou local d’oci nocturn és Nüe, situat al carrer de Sant Cugat, 100, al Centre, on abans hi havia l’antiga discoteca Concor. L’establiment, que compta amb una gran sala de ball amb un aforament per a 750 persones, obrirà les nits de dissabte a diumenge i també els dies en què l’endemà sigui festiu, com ara la nit de Nadal o Cap d’Any. Els clients podran accedir-hi amb la pauta de vacunació completa contra la Covid-19 o amb una prova negativa. També hauran de portar obligatòriament la mascareta, segons assenyalen des de l’establiment.

El propietari de la discoteca segueix sent la mateixa persona que s’encarregava de Concor. Tanmateix, ha delegat la gestió del local en tres joves sabadellencs. Un d’ells, Edu Codina, explica que fa temps que treballen en l’obertura del nou establiment. “Esperem que tingui èxit”, afirma.

El nou local pot obrir?

Tot i que la discoteca compleix amb tots els paràmetres legals, alguns veïns ja han mostrat malestar per la seva obertura. “Veig a venir que no podré descansar els caps de setmana”, afirma una veïna. Davant aquesta preocupació veïnal, Codina assegura que no volen causar problemes “a ningú”. “Sabem que estem al Centre i, per tant, seguirem unes normes per respectar el descans dels veïns”, remarca.

El cas de Nüe no es pot comparar amb el de la Zona Hermètica, on hi ha una sentència judicial ferma que obliga al tancament de locals i a un canvi d’usos, segons assenyalen fonts d’Urbanisme. La llicència de discoteca que ostenta el nou establiment es pot traspassar de propietari a propietari. El permís es manté vigent des dels anys vuitanta, quan es va concedir. “No es pot clausurar un local de forma arbitrària”, asseveren. De fet, ara com ara, l’antiga Concor –actual Nüe– és l’únic establiment del carrer de Sant Cugat que pot obrir com a local d’oci nocturn.

Els bars musicals propers que van tancar fa uns anys no han renovat la llicència i no podran reobrir. La nova ordenança sobre l’oci nocturn divideix la ciutat en cinc zones, amb diferents graus de restriccions, per als bars musicals, pubs i discoteques de nova creació. El local se situa a la zona A, que inclou el Centre de Sabadell –delimitat per Gran Via, carretera de Barcelona, ronda de Zamenhof i Vilarrúbias–. Segons la norma, dins d’aquest àmbit, els establiments han d’estar separats per una distància mínima de 300 metres i poden tenir un aforament màxim de 100 persones. La llicència de Nüe, com que és anterior a la nova norma, no es veu afectada.

