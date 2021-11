Bany de masses a la firma del nou disc de Sergio Dalma

L'artista de Sabadell ha concentrat aquesta tarda més de 600 persones i cues des de les 10 del matí davant de la sala d'exposicions Estruch en la presentació del seu nou cançoner.

Una sala misteriosa custodiava la figura d'un dels artistes més aclamats de Sabadell, referència musical després de 21 àlbums i més de trenta anys d'experiència. Sergio Dalma es consagra una vegada més davant el seu públic més fidel, el qual avui tenia l'oportunitat d'emportar-se signat el seu últim disc, Alegría (Sony Music, 2021).

Un somriure infinit acompanya a l'artista per rebre a totes les persones que anaven entrant a la Sala d'Exposicions Estruch. Un públic de proximitat que a Sergio Dalma el retorna als seus inicis. Això sí, després de vint-i-un àlbums, no pensa en el final, sinó en el poder sanador que té per ell poder seguir cantant. En aquesta ocasió es reconeix com la veu protagonista d'un àlbum compartit i ple de talent jove.

Fora de la sala, les cues que no cessaven no feien sinó confirmar l'estreta relació que hi ha entre Dalma i Sabadell. Companys de classe als Maristes oferien l'anècdota d'una infància enyorada, com també la d'un seguit d'històries personals que 'Bailar pegados', un dels singles més famosos del seu cançoner, havien arrelat profundament en l'imaginari col·lectiu de la ciutat.

Els organitzadors de l'acte, el segell discogràfic que l'acompanya, comentaven incrèduls les cues que s'havien format hores abans de l'inici de la firma. Destacaven el bon paper que ha tingut el consistori a l'hora de cedir l'espai Estruch per poder fer realitat l'acte. A diferència de la firma anterior, que havien fet a Madrid, el Corte Inglés no ha volgut acollir-la, al·legant un risc elevat davant la situació epidemiològica. S'acosta Nadal, i la situació al centre d'Europa preocupa.

Finalment, tot un èxit d'afluència i moltes declaracions d'amor, però sense moixaines. La distància entre els presents ha deixat sense abraçades i petons un públic entregat que s'ha vist limitat a un homenatge des de l'altre costat d'una taula que Dalma no ha dubtat en esvair a l'hora de retratar-se amb els seus veïns.

