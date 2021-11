Quan elPetit és qui rega els Jardinets

Un petit... gros! Arriba un cap de setmana com de Festa Major per al teatre infantil sabadellenc.

I és que el festival elPetit celebra els seus dies forts, amb la realització de la festa elPetit als Jardinets, una festa amb tres propostes artístiques per a famílies al Jardí de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

S’hi podrà gaudir de música en directe amb l’espectacle Söns, de la companyia Pels més Menuts, de les sorprenents històries de Contes a 2 metres i d’un taller sobre fibres vegetals amb la companyia Colectivo Terrón. Hi haurà actuacions a les 10 h, 11.30 h, 13 h, 16.30h i a les 18 h.

Una cia sabadellenca

Els Jardinets, però, no són l’únic escenari de la festa infantil aquest cap de setmana. Cal destacar que Ca l’Estruch acollirà l’estrena d’Univers, el primer espectacle per a la primera infància (0-2 anys) creat ad hoc per la companyia sabadellenca Engruna Teatre. Serà a les 18 h.

Amb una trajectòria de més de 14 anys, els sabadellencs Engruna Teatre han produït fins a onze espectacles. Ara tornen amb Univers, dirigida per Mireia Fernàndez i interpretada per Anna Farriol, Iria Corominas i Jordi Sala.

Es tracta d’una proposta sensorial basada en la poesia visual i la música en directe. “Un espai on explorar com allò més petit i aparentment insignificant pot fer canviar-ho tot de la manera més inesperada”, expliquen des de la companyia. “Un espai on conviure amb la nostra vulnerabilitat i la capacitat d’adaptar-nos a cada nova situació”, afegeixen.

Ca n’Oriac i Centre

El circuit segueix a laSala, ubicada al bari de Ca n’Oriac. S’hi mostren dues obres. Dissabte, en doble funció a les 10.30 h i a les 12 h, és el torn de Bajau, de la companyia catalana Ponten Pie, una mostra de teatre visual estrenada amb gran èxit a finals d’octubre al Festival Temporada Alta de Girona.

Diumenge arriba Nius, de la companyia CreaMoviment, que celebra l’arribada de la vida en forma de panxa i batec. Serà a les 10 h i a les 11.30 h.

Pel que fa al Teatre Principal, dissabte puja a l’escenari Natanam, un espectacle de la companyia andalusa DA.TE Danza orientat a espectadors de 2 a 5 anys. Natanam ha guanyat recentment el Premi FETEN, el més important del sector, a l’acostament de la dansa a la primera infància. Hi haurà una única funció a les 12 h.

Diumenge, per contra, es mostrarà mOts premiers (“primers mOts”), de la companyia francesa Ak Entrepôt, en el qual un ballarí i un actor inventen un nou llenguatge. Serà a les 10.30 h i a les 12 h. Tot i això, els membres d’Ak Entrepôt també es queden a Sabadell dilluns i dimarts, ja que realitzaran tres funcions extres adreçades al públic escolar.

