No troben ningú que vulgui portar el bar de la biblioteca Vapor Badia

La biblioteca central de Sabadell (la Vapor Badia), es queda sense bar el passat 16 de juliol.

El motiu és que, amb les restriccions de la Covid-19, la viabilitat econòmica de l’anterior inquilí, Clau de Fa, s’havia fet impossible. I les sòcies Pepi Castaño i Tere Arnau no es van tornar a presentar al concurs de licitació de la concessió.

Però la regidoria va publicar el concurs… I ningú no es va presentar! “A més a més, no sembla que les condicions econòmiques siguin exagerades, com perquè no resultés atractiu”, reconeix de la Rosa.

És per aquest motiu que la regidoria està estudiant possibles usos alternatius a la zona de bar. “És que tornar a treure la licitació, quan sembla que no hi ha interès, potser no té massa sentit”, reconeix el regidor. De la Rosa també creu que l’oferta de restauració al carrer de les Tres Creus ha ofegat les potencialitats del bar de la Vapor Badia. Quan es va obrir, no hi havia gaires bars a la zona. Però amb la reconfiguració urbanística de la zona, es va convertir en una plena de bars i restaurants”, contextualitza el regidor.

Ca l’Estruch

La regidoria de Cultura també gestiona la concessió del bar restaurant de Ca l’Estruch. Aquí l diferència és notòria. I és que no té al seu entorn bars que competeixen amb la seva lliga. “Tant pel que fa a l’oferta gastronòmica que fan, com els els concerts musicals i píndoles teatrals que programen”.

Foyer del Teatre Principal

Un altre espai que potencialment podria ser llogat és el Foyer del Teatre Principal (la barra ubicada a la sala noble, al pis superior), actualment en desús. El problema és que aquesta sala està sent usada amb intensitat, en el darrer any i mig. Per una banda, perquè s’hi han començat a realitzar concerts musicals de petit format. I per un altre, perquè és un espai molt utilitzat per l’Equip de Govern a l'hora de realitzar rodes de premsa, presentacions amb convidats i actes de petit format.

