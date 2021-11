El que és ara el tercer barri més gran de Sabadell –amb 19.539 habitants– va erigir-se del fang amb les mans dels seus propis veïns. La història de Ca n’Oriac la dibuixen les inquietuds dels primers residents que van habitar el barri, principalment població murciana. Així ho recull Ca n’Oriac, crònica històrica del barri, un documental que –sota la direcció del periodista Xavier Rosell, la realització de Santiago Fletcher i l’assessorament de Paco Vilches, veí històric– ha tornat a projectar-se després que quedés aturat per la Covid. D’aquell barri que plasma el documental només en queda la seva història.

Ca n’Oriac ha crescut en fons i en forma. I ara, el barri on el fang arribava fins als turmells s’ha convertit en un pol del petit comerç, amb un establiment per cada cinquanta veïns. De fet, avui dia, es troba en fase d’estudi per convertir-se en la primera àrea de promoció econòmica urbana (APEU) de Sabadell, segons han avançat al D.S. fonts de l’associació de comerciants. “Si es fa realitat, multiplicaríem per cinc la nostra capacitat econòmica per invertir i millorar aquesta zona econòmica”, detalla Miguel Tello, president de l’entitat.

Què és un APEU?

És un instrument de col·laboració publicoprivada que busca l’impuls econòmic i comercial d’una zona delimitada. La Diputació de Barcelona ha subvencionat un estudi –que a hores d’ara s’està duent a terme– per analitzar la viabilitat de la iniciativa. Al gener s’haurà redactat el projecte APEU, que es portarà a votació: ho ha d’aprovar una majoria absoluta de comerciants i empresaris d’aquesta àrea. Posteriorment, també el ple municipal ha de donar-ne el vistiplau.

En altres paraules: si es fes realitat, la iniciativa privada executaria les actuacions i l’Ajuntament n’exerciria la tutela. Els nous projectes es finançarien amb les quotes dels membres de l’APEU –empresaris, comerciants i hostalers–.

“Volem incrementar la competitivitat i millorar l’entorn urbà, posar Ca n’Oriac de moda. Si el barri és atractiu, guanya tota activitat econòmica”, destaca Tello. Les opcions són diverses: des d’una millora urbanística a projectes concrets per dinamitzar la zona.

La resistència del petit comerç

Avui, hi ha pràcticament 400 establiments comercials a la zona, segons dades de l’associació de comerciants. I el 72,5% dels locals són botigues exclusives de Ca n’Oriac, segons un estudi de camp que va realitzar el D.S. el passat mes de setembre. És, a més, una zona amb una alta ocupació dels locals: vuit de cada deu dels establiments estan en ple funcionament.

“L’activitat comercial sempre ha marcat la nostra identitat i ha donat vida al barri”, destaca Pedro Abad, veí històric de Ca n’Oriac. Ja des dels seus inicis, el barri també era conegut com l’Andorra de Sabadell. Els negocis familiars aleshores ja farcien de vida la principal artèria del barri, l’avinguda de Matadepera.

