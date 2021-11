Lluís Matas té la intenció de ser el candidat de Junts per Sabadell a les eleccions de 2023

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha manifestat la voluntat de ser el candidat de la formació a les eleccions de la ciutat de 2023. La decisió quedarà previsiblement ratificada el mes de gener de l'any vinent, quan el grup municipal ja hagi rebut el reglament de primàries que elaborarà Junts per Catalunya i engegui oficialment el procés per escollir alcaldable.

La postulació de Matas té la confiança i el suport de companys de la formació, en l'àmbit municipal i de Catalunya. De moment, ningú més dins de Junts per Sabadell ha fet el pas per a liderar la llista electoral de 2023. "S'està fent molta feina i s'està visualitzant totes les accions i els programes que estem impulsant per transformar la ciutat", assegura Matas, qui afegeix que es necessitarà una legislatura més per acabar de completar la feina.

El calendari per posar rumb a les eleccions municipals va començar aquest dissabte, a la convenció municipalista de Junts per Catalunya a Badalona. El tret de sortida va comptar amb els representants de la secció municipal de Sabadell, a més de la presència del vicepresident del Govern català, Jordi Puigneró; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; i del secretari general del partit, Jordi Sànchez.

A Badalona, Junts per Catalunya va fixar l'objectiu de ser el partit més votat i amb més candidatures a les municipals de 2023.

