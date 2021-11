Robotics segueix implantant la seva plataforma a empreses d’arreu de l’Estat

L’empresa sabadellenca Robotics segueix implantant la seva plataforma de gestió horària i control d’accessos, anomenada VisualTime, a empreses d’arreu de l’Estat. L’última companyia que ha decidit fer-ne ús és Caf Signalling, que es dedica al disseny, fabricació, subministrament i manteniment de sistemes de senyalització ferroviària, tant a Espanya com a escala internacional.

La pandèmia va obligar la companyia a reorganitzar el seu model de treball i, per tant, a adoptar mesures de flexibilitat horària per als seus treballadors. És per això que Caf Signalling ha contractat la plataforma de Robotics per implantar un model híbrid de feina per als seus empleats d’oficina que combinarà dos dies de teletreball, dos dies presencial i un dia altern. La mesura estarà vigent fins al desembre.

Dit això, Robotics compta amb prop de 5.000 clients de més de 125 sectors diferents, des de pimes fins a grups multinacionals. L’empresa té 70 treballadors i el 2020 va facturar 5,8 milions d’euros, davant dels 4,9 del 2019.

