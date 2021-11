Apujar la nota als alumnes que vagin al teatre?

Premiar els alumnes que participin de manera activa o com a públic en actes culturals. La proposta, a través d'un Passaport Cultural, va adreçada a alumnes de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat, i té com a incentiu oferir punts per apujar nota a l’assignatura de Literatura Catalana als estudiants que vagin a concerts, teatre o per exemple a presentacions de llibres. De moment, només s'aplica a Palau-Solità i Plegamans, però la intenció és estendre-la per altres municipis.

Els alumnes disposaran d’un carnet amb un disseny exclusiu que ha creat una alumna de batxillerat artístic de la localitat, i que hauran de validar a cada activitat cultural a la qual assisteixin o participin, fins a completar sis per cada trimestre.

“Es tracta d’una iniciativa de Joventut que vol apropar els joves a la cultura, i que consisteix a promocionar que participin de manera activa o participant com a espectadors en diferents propostes”, explica l’alcalde de la localitat, Oriol Lozano.

“Cada cop que vagin a una activitat se’ls segellarà, i això els acabarà donant un rendiment en la matèria de Literatura Catalana”, explica Lozano. La proposta es complementa amb activitats a l’aula. La voluntat és que aquesta proposta es pugui fer extensiva a altres municipis, fet pel qual el reconeixement de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) obre la porta a compartir l’experiència. “La nostra iniciativa es pot implantar en qualsevol altra població, de ben segur que s’hi sumaran”, augura Lozano.

Publicitat