[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Aquest divendres arriba el Black Friday! Tots a comprar com a desesperats! Que resulta que no et queden recursos i que t’ho vas gastar tot fa deu dies, l’onze de novembre, en el dia del solter? Res, home, res, segur que trobes solucions.

Ah, que resulta que també vas caure en les campanyes d’“Avança’t al Black Friday”? Mira, aprofita la targeta de crèdit i després et passes tota la vida pagant en còmodes terminis i amb un petit interès del vint i escaig per cent. I això ara que no et donen ni un duro pels diners que tens en el compte corrent!

Això sí, deixa un petit raconet per gastar pel Cyber Monday, no fos cas que apareguessin fantàstiques oportunitats! I recorda que després ve Nadal i Reis!

I els establiments, qui no fa el Black Friday no és ningú! Que si ofertes de roba pel Black Friday! Que colònies, perfums i cosmètics del Black Friday! Que si ulleres del Black Friday, com no! I no ens oblidem dels mobles! Que si canelons de la iaia del Black Friday! Ep, ara que hi penso, a l’època de la iaia aquí no celebraven encara el Black Friday! En qualsevol cas, visca el Black Friday, que sembla que en siguem més fanàtics que els nord-americans!

El Black Friday, el divendres negre de les compres, perquè hi ha més divendres negres, és un terme col·loquial per al divendres posterior al Dia d’Acció de Gràcies als Estats Units. Moltes botigues ofereixen productes a preus molt rebaixats durant aquest dia. El Black Friday ha estat habitualment el dia de compres més concorregut de l’any als Estats Units des del 2005, com a mínim.

Aquesta data s’ha imposat ràpidament en una societat tan consumista, actualment, com la nostra. I les ofertes de preus rebaixats fan que molta gent avanci les compres de Nadal i Reis a aquesta data.

Concentrar tantes vendes en un dia fa que tota la logística es compliqui, i moltes empreses han començat a diversificar les dates més enllà del divendres negre. Hi ha empreses que fan l’“Avança’t al Black Friday” que, fins i tot, comença a principis de novembre. Els xinesos aposten pel dia del solter (el dia 11 de l’11). Només com a curiositat, el mercat digital xinès AliBaba acaba de facturar en aquest sol dia 73.855 milions d’euros, havent-hi més de 290.000 marques presents i més de 900 milions de xinesos comprant. Aquesta facturació d’un sol dia és més del triple de la de tot un any de Mercadona, l’empresa que més factura d’Espanya.

Tothom s’aboca a comprar en aquesta data perquè és quan es fan ofertes i, realment, n’hi ha de molt bones, especialment en les de tipus tecnològic. Però, realment i en general, els preus són millors pel Black Friday? Avui dia gràcies a les eines de big data (anàlisi de dades massives) podem estudiar i entrecreuar bilions i bilions de dades. En aquest sentit, un estudi acabat de realitzar pel comparador de preus idealo.com, analitzant l’evolució de preus de milers i milers d’articles, revela que la setmana del Black Friday no és sempre el moment més barat per comprar els regals de Nadal. De fet, en molts productes, qui hagués comprat la segona setmana de desembre de l’any passat s’hauria estalviat un 6,6% respecte a qui ho va comprar pel Black Friday.

Vista aquesta anàlisi, segur que molts preus són interessants, però no tots. La meva recomanació és tenir una llista del que voleu comprar i mireu els preus abans del Black Friday. I aquest dia compareu i, si és millor, endavant. També eviteu compres compulsives.

Igual que per les rebaixes, pel Black Friday hi ha establiments que apugen els preus abans i després apliquen el descompte. Et penses que estàs comprant més barat i resulta que pagues el mateix que abans de les rebaixes. Jo he vist casos que han doblat el preu i llavors posen “descompte del 50%” i resulta que pagues el mateix!

Sabeu la dita de “Cap fred, cor calent!”. Doncs pel Black Friday: “Cap fred, cor gelat i cartera ultracongelada”. Que el Black Friday de compres no es converteixi per la vostra economia en un Black Friday com el del 9 de maig del 1873. En aquesta data va caure la Borsa de Viena i va generar una crisi a Europa i Amèrica del Nord que va durar sis anys, fins al 1879.

Publicitat