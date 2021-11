"Estem molt cremats": el personal d'Urgències del Taulí denuncia les seves condicions de treball

Els professionals d'Urgències del Taulí han aixecat novament la veu contra les condicions laborals amb què treballen i que asseguren que falten treballadors i espai per poder atendre correctament els pacients. Aquests dies diversos treballadors han penjat cartells de denúncia a l'hospital en què assenyalen els problemes que tenen per atendre els pacients.

"La gestió és horrible, estem molt cremats i la situació ha empitjorat respecte a altres moments", assegura una treballadora del centre sanitari. Altres fonts coincideixen en el fet que el dia a dia segons quines àrees del Parc Taulí també és complicat per la quantitat de professionals que estan de baixa. Un altre treballador recorda que "les Urgències del Taulí fa anys que pateixen el mal endèmic de la hipersaturació, falta de drenatge de malalts cap a plantes, la ràtio de població que ens toca per recursos tant d'espais com professionals, etc".

Des de la plantilla de la corporació sanitària assenyalen que la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat la situació perquè quan hi ha baixes a Urgències pràcticament no es cobreixen per dos motius. D'una banda, "no troben professionals que vulguin treballar en aquestes condicions", perquè "vocacionalment costa molt treballar en aquesta situació sent conscient que dones un servei indigne a una persona malalta i que vol que com a mínim la tractin amb la dignitat amb la qual voldríem que ens tractéssin en el seu lloc, i això no es produeix". I a aquest fet s'hi sumen les retallades dels últims anys i altres reivindicacions com les del conveni laboral. Tot plegat, una situació que diferents fonts asseguren que provoca una "fuita de professionals" cap a altres hospitals.

Un dels problemes endèmics que denuncien els professionals per atendre els pacients és la manca de lliteres que provoca que sigui "habitual que hi hagi passadissos plens", amb dies en què de 70 pacients a Urgències n'hi ha hagut més d'una vintena en aquests espais esperant poder entrar en un box. Això provoca alhora una manca d'intimitat i seguretat dels ingressats, apunten els treballadors.

A l'espera dels nous equipaments

Des de la direcció del Parc Taulí sempre s'ha reconegut que l'hospital treballa a la màxima capacitat i que per això és vital disposar com més aviat millor dels nous espais com són l'edifici Ripoll, amb un centenar de llits d'hospitalització -70 de curta estada i 35 per crítics, semicrítics i hospitalització convencional- i més espai d'Urgències, i el Frontal Gran Via, que tindrà sis nous quiròfans i una vintena de llits d'UCI. Els projectes seran resultat d'una inversió prevista pel Departament de Salut de 40 milions d'euros entre el 2021 i el 2024. Sobre els nous edificis, diversos professionals de l'hospital asseguren que es construeix "la casa per la teulada", perquè "si ja no tenim prou professionals com en tindrem per obrir nous dispositius? No té cap sentit, és un error estratègic".

Publicitat