Els secrets del Rodal, al descobert

Fa prop de noranta anys, l’aleshores president del Centre Excursionista Sabadell, Josep Rosell, va editar el llibre El Rodal de Sabadell (1935), l’embrió del que avui és el nou mapa digital del Rodal de Sabadell. Una actualització molt acurada i intuïtiva amb més de 500 elements, segmentats per categories (ermites, masies, fonts, castells, etc.), que la secció Natura ha tret a la llum recentment: “Això no és un bolet que ha sortit ara. Des de fa molts anys que s’han publicat diversos llibres sobre el Rodal”, exposa Francesc Macià, membre de la secció Natura i coordinador d’aquesta nova eina de la Unió Excursionista Sabadell.

Si l’any 1935 Rosell va posar negre sobre blanc els diversos camins i racons que amagava el Rodal, entre d'altres –s’introdueix per primera vegada aquest mot, de qui Macià en parla obertament com un sabadellenquisme més–, amb l’arribada de la democràcia apareixen noves publicacions realçant el valor patrimonial, així com reclamant-ne la preservació. Però no és fins a l’arribada del segle XXI que l’any 2004 es publica Itineraris pel Rodal de Sabadell, un llibre “amb un èxit espectacular, i tres anys després, l’any 2007, en fem una segona edició”, exposa Macià.

“Podríem arribar als 1.000”

Totes aquestes publicacions han servit per treure a la llum aquest mapa que compta amb més de 500 elements, la majoria d’ells amb fotos i una breu descripció.

L’arxiu fotogràfic de la secció d’Història de la Unió Excursionista de Sabadell ha permès completar la informació de les fitxes amb fotografies obtingudes per socis de l’entitat. El principal avantatge d’aquest nou format, en contraposició als anteriors, és la possibilitat de tenir tota la informació actualitzada, ja que permet una ràpida ampliació i modificació de tots els elements.

Ara, i un cop ja s’hi han afegit quatre barraques, l’objectiu és continuar catalogant elements: “Els arbres singulars sempre desperten un sentiment especial”, afirma Macià.

Preguntat sobre el temps i la capacitat de trobar nous elements, Macià respon ras i curt: “En mig any, gràcies a l’ajuda de Joan Alay, ho hem tingut enllestit. Penso que podem arribar als 1.000”. Tant de bo.

Publicitat