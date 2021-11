Un estudi alerta que 7 de cada 10 pimes tenen dificultats per cobrir llocs de treball

Pimec Vallès Occidental constata que 7 de cada 10 pimes industrials de la comarca tenen dificultats per trobar els perfils professionals que necessiten, sobretot en les àrees de producció, segons indica un estudi presentat ahir per la patronal en el marc de la jornada sota el títol L’ajust entre l’oferta i la demanda de l’FP al teixit industrial del Vallès Occidental.

En l’inici de la trobada, el president de Pimec Vallès Occidental, Josep M. Catalán, va explicar que la implicació de tots els actors “és imprescindible” per aconseguir que el rol formatiu de l’empresa es consolidi, incorporant les seves demandes a l’oferta d’FP perquè estigui tan propera com sigui possible al teixit empresarial.

Per la seva banda, la directora de l’Àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, va explicar que gairebé un 70% de les empreses del Vallès Occidental col·labora amb centres formatius en iniciatives de formació dual. “Les que no ho fan declaren que és perquè no s’ofereix una formació afí a la seva activitat, per desconeixement o manca d’informació”, va assenyalar.

