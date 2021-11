Hidalgo s'acomiada entre llàgrimes del CE Sabadell

L'ocasió ho mereixia i la sala Miguel Quereda s'ha quedat petita per escoltar per darrera vegada el ja extècnic Antonio Hidalgo acomiadar-se entre llàgrimes de la que ha estat la seva casa durant els darrers dos anys i mig a la banqueta arlequinada.

El director general Bruno Batlle ha glossat el seu pas per a l'entitat arlequinada, destacant-ne la permanència a Olot, l'ascens a Marbella: "Avui marxa un gran entrenador i un cos tècnci que de ben segur allà on vagi triomfarà i algun dia tornarà a la que ha estat casa seva", mentre ha excusat la presència del president Esteve Calzada, el portaveu del grup inversor Pau Morilla-Giner i el conseller Àxel Torres, tots tres absents per motius professionals.

Hidalgo, acompanyat per tot el cos tècnic que l'ha acompanyat en aquest viatge de fortes emocions, de l'excapità Ángel Martínez, els quatre capitans de l'actual plantilla –Aleix Coch, Néstor Querol, O.Rubio i Xavi Boniquet–, a més de Diego Caballo i Sergio Aguza, així com els seus pares, ha assegurat que "és un moment dur i difícil que no em pensaria que arribaria mai" i ha reconegut que "havíem arribat a una situació on el canvi era més que necessari".

Així mateix, ha fet autocrítica reconeixent que es retreu no haver pogut "convèncer una sèrie de jugadors en la idea que jo tenia i el que els proposava", ha lamentat. Del seu pas per la banqueta arlequinada en destaca la setmana i escaig viscuda a Marbella, on aleshores un problema familiar el va fer viure una muntanya russa personal "com a persona vaig viure el millor", ha assegurat, visiblement emocionat. El tècnic arlequinat ha volgut agrair públicament el tracte rebut per persones com Esteve Calzada, Bruno Batlle, Albert Ramos, Axel Torres, Jordi Bransuela, Jose Manzanera, al seu germà Alberto, als seus pares, als seus dos fills i a Juvenal, a qui ha assegurat que no es podia perdonar veure'l com l'ha vist les darreres setmanes.

Per últim ha tingut unes paraules per l'afició assegurant que "marxa un dels vostres. He vetllat pel club, pels colors i la dedicació ha estat màxima. Només us puc donar les gràcies per estar al meu costat. Ens veurem en un futur".

