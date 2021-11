Jaume Barberà: “A Sabadell som massa discrets, no ens valorem”

Entrevista a Jaume Barberà. El cronista sabadellenc publica ‘Encara més descobrint Sabadell’, el tercer volum de la seva sèrie sobre històries i personatges de la ciutat. El presenta dijous a La Llar del Llibre (19 h)

Que siguin en blanc i negre no vol dir que siguin històries que hagin perdut l’interès. I Barberà sempre hi és per explicar-les.

Tercer llibre seguit sobre Sabadell. El passat és infinit?

Entre els tres, sumen 743 pàgines d’històries sobre la ciutat. Al principi parlava més d’arquitectura i carrers, ara més de personatges. I ho faig, en part, gràcies a Ricard Simó. Barber, viatjant... i, després, va escriure a cor i ànima sobre Sabadell. Va recollir el perfil de més de 1.300 ciutadans destacats!

Al llibre critiques que molta gent no ha estat reconeguda com toca.

Mira el cas de Sílvia Casablancas. Va refusar casar-se amb l’home més ric d’Europa. I el seu germà, que va fundar l’agència de detectius més famosa del món. I tanmateix, no estan gaire ben tractats. O sigui, no són coneguts.

I el motiu d’aquest alzheimer històric?

Doncs perquè o ets de dretes o d’esquerres. Abans, per exemple, tots els historiadors eren de dretes. Així que no feien cas als personatges d’esquerres. Ah! Ara succeeix a l’inrevés.

Algun altre oblidat?

Doncs Antoni Fusellach, la persona més important de Sabadell de la segona part del segle XX, perquè hi va fundar les dues empreses més importants del moment. I se li reconeix a mitges. I com que no té descendència, ningú el reivindica.

Un altre sabadellenc polèmic?

Fèlix Sardà i Salvany, per exemple. Era molt de dretes, però no va fer mal a ningú. No era un nazi, tal com he arribat a sentir.

Així que no trauries l’estàtua que té a l’església de la plaça de Doctor Robert?

Per descomptat que no! Però tampoc la trauria de Mateu Morral. No s’ha fet justícia amb ell. Que potser va ser un assassí? Bé, però ho va fer per ideologia. Perquè pensava que era el millor per canviar la societat. Per què el seu intent de matar Alfonso XIII es considera un magnicidi, i no una revolució, com les altres?

I algun personatge o fet que sobrevalorem (i realment no fos tan important)?

No, perquè ha estat molt discreta. Imagina’t: l’home més ric de Sabadell, Pere Turull, vivia en una casa amb una façana molt vulgar. I la Rambla? Es va construir molt estreta. Fins i tot la de Terrassa és més ampla.

Tenim problemes d’autoestima?

Home, no ens valorem. No valorem allò que valem. I hem estat pioners en moltes coses.

Quan es va començar a degradar?

És per la influència dels americans. Als anys 40 es posa de moda les grans avingudes, perquè hi passin els cotxes i arribin fins a la porta de l’Ajuntament. A Barcelona va passar amb la Meridiana. A Sabadell van enderrocar el barri del Pedregar, les cases del passeig de Manresa... Als anys 40 es va destruir Sabadell. Si no, ara tindríem un centre històric com a Vic.

