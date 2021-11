La ‘start-up’ sabadellenca Ticc llança al mercat el seu intermitent per a casc de bici

La ‘start-up’ sabadellenca Ticc treballa des de l’any 2018 en un dispositiu de llums intermitents per a casc que millori la seguretat dels usuaris de bicicletes i patinets elèctrics. Després de 3 anys d’evolució en el disseny i tecnologia del dispositiu, i després de la seva campanya de micromecentage, ja ha llançat el producte al mercat.

Primers exemplars venuts

Segons explica la companyia, han venut els primers intermitents de casc als assistents de la fira Smart City Expo World Congress, que se centra justament a liderar la revolució urbana per millorar les ciutats. Dit això, Ticc és un intermitent mans lliures per al casc. Es tracta d’un dispositiu de llums intermitents que s’adapta a qualsevol mena de casc: gràcies al seu clip de subjecció, es posa i es treu fàcilment per enganxar-lo a qualsevol tipus i mida de casc. El seu sistema de sensors de moviment permet indicar a la resta d’usuaris de la via pública la direcció que prendrà amb un lleuger moviment de cap a l’esquerra o la dreta, sense retirar les mans del manillar.

La intenció de la start-up és, en definitiva, promoure i millorar la mobilitat segura i sostenible dels conductors de VMP i bicicletes amb el seu innovador intermitent. El cofundador del projecte Guillem Crosas explica que Ticc pretén que l’increment d’usuaris a la via pública es faci de la “manera més segura per a tothom”. Així mateix, l’empresa mexicana Water Gush Lab s’ha unit a la iniciativa com a partner tecnològic.

