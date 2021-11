Les obres del Taulí provoquen afectacions de trànsit a la Gran Via de Sabadell

Durant un mes, entre el 22 de novembre i el 22 de desembre, es produiran afectacions puntuals de trànsit a la Gran Via de Sabadell en sentit nord per les obres d'ampliació de l'hospital Parc Taulí.

El motiu és que hi passaran transports especials vinculats a la construcció de l'edifici Ripoll, el nou espai polivalent del centre sanitari que tindrà un centenar de llits, i en alguns moments es pot regular el trànsit per facilitar el pas d'aquests vehicles. En tot cas, però, això no impedirà que se circuli per la Gran Via, tal com ha explicat l'Ajuntament de Sabadell.

Aquest equipament es construeix amb un nou sistema constructiu que requereix peces de grans dimensions per accelerar el ritme de treball. Les obres van començar l'1 de setembre i es preveu que acabin el mes de maig si no hi ha cap imprevist.

De 10 a 17 h i de 21 a 7 h

Les afectacions al trànsit de la Gran Via es podran produir durant el dia, entre les 10 i les 17 h; i durant la nit, de 21 a 7 h, de manera que en principi no hi ha d'haver alteracions a les hores punta de primera i última hora.

