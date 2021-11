25N: Acabem amb les violències masclistes

[Per Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació]

Un any després, torna a ser 25 de novembre. Un any marcat pel dolor, perquè en els darrers mesos s’han produït dos feminicidis a la nostra ciutat i perquè sabem que les violències masclistes i lgtbifòbiques continuen ben presents en el nostre entorn.

Les dades que vam presentar uns dies enrere així ho demostren. El Servei municipal d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, va realitzar entre l’1 de gener i el 15 d’octubre del 2021 2.225 atencions, una xifra similar a l’assolida en el mateix període de l’any passat (2.300). Aquestes atencions s’han adreçat a un total de 507 dones, 36 fills i filles i 19 joves, entre les quals hi havia 278 casos nous. Pel que fa al Servei d’Intervenció Especialitzada de Sabadell-Vallès Occidental, s’han fet 3.984 atencions i ha atès 321 dones i 50 infants i adolescents de Sabadell, de les quals 214 casos eren nous. I també, segons dades del Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la Policia municipal, malgrat que aquest any s’ha reduït el nombre de denúncies per violència de gènere –de 57 a 53–, han augmentat les denúncies d’abús, assetjament i agressió sexual –d’1 l’any passat a 5 aquest any–.

Davant d’aquesta terrible situació, no estem quietes. Estem totalment compromeses amb l’erradicació de totes les violències masclistes i ho fem posant l’èmfasi en la detecció i l’atenció, però també en la prevenció i la sensibilització. Per aquest motiu, en els darrers tres anys, hem multiplicat per set el nombre de Punts Liles instal·lats a la ciutat i els hem anat portant a tots els barris: així, de quatre Punts Liles instal·lats en tot el 2018, hem passat a 30 aquest any, programats des de l’1 de gener fins al 30 de novembre del 2021. Uns espais segurs, que compten sempre amb la presència d’una psicòloga, on es poden fer atencions en cas d’assetjament, abús o agressió, i des d’on també es fa sensibilització i s’ofereix tota la informació sobre els serveis que tenim a la ciutat. Aquest esforç per acostar els Punts Liles al conjunt de veïns i veïnes ha anat acompanyat de moltes altres actuacions, com reforçar el personal del SIAD, intervenir per incrementar la seguretat a l’espai públic –millora de l’enllumenat, etc.– o posar en marxa noves eines de sensibilització i formació, com l’Escola de Gènere.

Perquè nosaltres estem compromeses, però el pas definitiu per acabar amb les violències envers les dones ha de ser col·lectiu i l’hem de fer com a societat, amb la implicació de tothom, sense excepció. Tots i totes hem de prendre consciència de les diferents formes de violència que viuen les dones i tots i totes hem d’implicar-nos per prevenir-la i per detectar-la en el nostre entorn. Hem de ser capaces d’identificar les diferents tipologies d’agressió, d’ajudar a prendre consciència els altres i de conèixer bé els mecanismes i les diferents formes de suport que les administracions oferim, per poder-les traslladar o acostar a aquelles persones que necessiten accedir-hi. I també és molt important que tinguem la disposició d’actuar, de manera efectiva, quan ens trobem qualsevol persona en una situació de perill imminent. Perquè d’aquesta intervenció pot dependre que acabi produint-se una agressió o no.

Avui tenim molts més recursos per combatre la violència masclista. Sabem que sempre en calen més i continuarem afegint-ne de nous. Les administracions, les entitats feministes i tot el teixit social de la ciutat està més compromès que mai a tenir una ciutat lliure de violències, però aconseguir que desapareguin és feina de tothom. Fem-ho possible, doncs!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

