Més denúncies d'abús, assetjament i agressió sexual a Sabadell. Menys denúncies de violència de gènere. Segons dades del Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la Policia Municipal, aquest any s'han reduït el nombre de denúncies per violència de gènere (57 el 2020, 53 el 2021), però han augmentat les denúncies d’abús, assetjament i agressió sexual, d’una l’any 2020 a cinc aquest any.

El Servei municipal d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha realitzat 2.225 atencions aquest any –dades fins a l'octubre–, un nivell similar al mateix període de l’any passat (2.300 atencions). Han estat 507 dones, 36 fills i 19 joves, i es van detectar 278 casos nous.El Servei d’Intervenció Especialitzada de Sabadell ha fet 3.984 atencions i ha atès 321 dones i 50 infants i adolescents de Sabadell, de les quals 214 casos eren nous.

Pel que fa a l’accés al servei, la meitat de dones ho han fet per iniciativa pròpia (49,6%), un 11,9% han accedit per derivació del CAP i el 9,4 % per derivació dels serveis socials. La meitat de les dones visitades per primera vegada tenen entre 30 i 45 anys (51,8% dels casos) i en un 29,1% dels casos estan a la franja d’edat dels 46 als 65 anys.

2020: menys denuncies, més trucades

L’any 2020 es van presentar 1.989 denúncies per violència contra les dones als jutjats del Vallès Occidental, 138 menys que l’any 2019, el que representa una davallada del 6,5%, segons recull l’informe anual Dades de Violència contra les Dones del 2020 elaborat per l‘Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Però mentre el nombre de denúncies va disminuir, les trucades a la línia d’atenció a la violència masclista van tenir un gran augment: es va passar de les 859 trucades l’any 2019 a les 1.269 l’any 2020, un 47,7% més.

En el cas de la comarca, a partir de la tercera setmana del mes de març, es va produir un fort augment de les trucades, coincidint amb el confinament decretat per l’Estat a partir del 14 de març de 2020. Comparat amb la mitjana de trucades del període 2013-2019, l’increment va arribar a ser del 137% en el confinament i del 167% durant la desescalada. També van augmentar les atencions a les dones en situació de violència masclista als SIAD en un 15,9% respecte a l'any anterior.

