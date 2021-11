Sabadell triplica la construcció d’habitatge nou

A Sabadell ja s’han construït gairebé el triple d’habitatges aquest any que en tot el 2019. Són dades optimistes pel que fa a termes absoluts, senyal de la recuperació postpandèmia, però el sector no passa un bon moment per l’increment de preus de les matèries primeres i la llum dels últims mesos.

En tot el 2019 a Sabadell es va acabar la construcció de 201 habitatges, mentre que fins a setembre d’aquest any ja se n’han comptabilitzat 473 (+135,32%) segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell. Enguany, tots els trimestres superen els de fa dos anys, i el millor de moment ha estat el segon, amb la meitat dels domicilis acabats (239).

Quan semblava que el sector de la construcció es recuperava d’un 2020 en què es va haver d’aturar en sec diversos mesos per la Covid-19, ara es troba amb un important increment de preus que compliquen la situació. El president del Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca, Melquíades Garrido, afirma que l’augment del preu dels materials “està ferint greument el sector, no de mort, però des de l’inici d’any els preus han pujat per sobre del 25%”. Això ha portat empreses a aturar algunes obres o a demorar terminis d’entrega per guanyar temps. “Mentre, a més, continuem amb problemes de transports, que també s’han encarit, i el preu de l’energia s’ha disparat. Serà complicat remuntar”, considera Garrido.

Confiança en els Next Generation

Des del Gremi de Constructors confien que els fons europeus Next Generation ajudaran a superar aquesta situació, però pateixen per si arribaran a complir terminis i, per tant, poder rebre els fons. En aquest sector es veuen com una oportunitat perquè es destinaran més de 10.000 milions d’euros a la rehabilitació d’habitatges i a les actuacions per afavorir l’eficiència energètica. Aquests dies es poden veure diferents construccions en marxa a la ciutat. Una de les que aportarà més habitatges nous al parc immobiliari local és la segona fase de l’Illa Creu Alta, al carrer de Francesc Layret i impulsada per l’empresa Trading Immobiliario.

D’aquesta etapa de la construcció sortiran 38 habitatges nous, que sumats als que ja hi ha en aquesta illa més els que s’afegiran en una tercera fase, en total en seran 135. “És excepcional poder fer una obra així, a prop del Centre, en un dels últims solars disponibles de la Creu Alta”, destaca el gerent de la promotora immobiliària, Miquel Ribé.

També la constructora Metrovacesa té una obra iniciada a Can Gambús i n’iniciarà una altra aviat a Sabadell, al carrer de Tetuán (Eixample). Entre totes dues, 125 habitatges nous acabats a partir del 2023.

