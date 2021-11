El germà d'Helena Jubany: “És l’última oportunitat que tenim perquè el crim no quedi impune”

“És l’últim intent que tenim abans que prescrigui el delicte”. La família d’Helena Jubany, la noia assassinada a Sabadell l’any 2001, ha demanat una investigació a fons del cas per enèsima vegada. Vol que s’activi la investigació policial i sol·licita incloure tres persones més com a investigades per la seva suposada implicació en el crim –abans que es compleixin 20 anys dels fets i ja no es puguin atribuir responsabilitats penals–. En parlem amb el germà de la víctima, Joan Jubany (Mataró, 1970).

Han demanat incloure tres investigats més a la causa. En què es basen?

Demanem que s’investigui dos membres de la secció Natura de la UES, a banda de Santi Laiglesia, i l’home que va assetjar l’Helena a través d’Internet abans de l’assassinat. Tenim nous indicis que desmunten les coartades i mostren les contradiccions dels implicats, però fins ara no hem tingut el suport de la policia i de la justícia, que ha rebutjat la majoria de proves i testimonis. Nosaltres [la família] podem recollir informació en relació amb el crim, però no se’ns pot demanar que a més fem la feina de la policia i la Fiscalia.

Què vol dir amb això?

Hem hagut d’investigar nosaltres davant l’actitud de deixadesa total de la Policia Nacional i de les negatives dels tribunals. Hem demanat en quatre ocasions que deixin investigar els Mossos en comptes de la policia espanyola, però ni el jutge ni el fiscal ho han autoritzat. Ni s’accepten els nostres indicis, ni tampoc la policia judicial ha fet una investigació global i en profunditat amb mitjans i tècniques que el 2001 encara no existien.

Els possibles delictes per l’assassinat havien de prescriure el 2 de desembre del 2021, vint anys després dels fets. Ara disposen de 80 dies més perquè durant el confinament i el primer estat d’alarma no hi va haver activitat judicial.

A partir del 22 de febrer del 2022, ja no es podran demanar responsabilitats penals sobre aquells que no tinguin la condició d’investigats.

És el darrer intent de la família per resoldre el cas?

És l’última oportunitat que tenim perquè l’assassinat no quedi impune. Per això hem presentat el nou escrit al jutjat d’instrucció de Sabadell. No ens podríem perdonar no haver fet tots els possibles i haver posat tots els recursos per trobar una explicació a l’assassinat de la meva germana.

El març passat, l’Audiència de Barcelona va treure Santi Laiglesia de la causa i va arxivar el cas, un altre cop. Ho van recórrer al Tribunal Constitucional. En quin punt està ara?

Ha passat el primer filtre, i temem que si ens donés la raó, arribaria massa tard, després de la prescripció.

El jutge va demanar testificar a l’home que havia enviat missatges a l’Helena a través d’un xat, una nova línia d’investigació al marge de la UES. Què va declarar?

Va dir que no recordava res, ni d’haver parlat amb l’Helena. Va llençar pilotes fora. I quan et trobes amb algú que es tanca en banda i que no facilita la investigació, alguna cosa amaga.

Veu una connexió entre el ciberassetjament i el crim, o manté la tesi inicial vinculada a la unió excursionista?

Aparentment, l’assetjador cibernauta no té relació amb el crim, però això ho hauria de comprovar la policia. Dit això, tampoc sabem si existeix una relació prèvia entre aquest home i els implicats de la secció Natura de la UES, que s’han preocupat més d’encobrir el crim que d’ajudar a resoldre’l –en això vull ser clar: parlo de la secció específica, no del conjunt de l’entitat, que sí que s’ha ofert a col·laborar amb nosaltres–.

Encara que arribi el termini de prescripció, vostè té ànims per seguir indagant sobre el cas?

No ho deixaré, independentment de com es resolgui. No tancaré mai el dol sense trobar una explicació. No em quedaré tranquil ni podré descansar fins que sàpiga com i en quines circumstàncies va morir l’Helena.

