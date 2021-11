Xup-xup contra el fred: ruta per menjar sopes a restaurants de Sabadell

El temporal DANA ha impactat sobre Sabadell des de dimarts, i ens ha deixat pluges i temperatures fredes. Per això, recorrem avui alguns restaurants de la ciutat buscant plats de cullera que ens ajudin a entrar en calor. Cremes, caldos, estofats, escudelles... Són primers plats que trobareu a la majoria de menús del dia. Bon profit!

Un potatge al dia a Bracafè

Luis Garcia (1964) és més conegut per tenir sempre la seva planxa encesa al Bracafè (carrer de Sant Antoni).

Tanmateix, els seus plats de cullera no desmereixen els seus frànkfurts. I és que l’olla de la seva cuina fa xup-xup cada dia, durant els mesos d’hivern. “Són receptes que he après de la meva mare i en general de la família”, explica García. “Sobretot, són plats típics del sud”, afegeix.

De la seva olla surten dos potatges molt castissos. D’una banda, el de bledes, que ve acompanyat de costella, patata, cigró... D’una altra, el de cigró, que incorpora una cuixeta de pollastre, una pilota que es desfà a la boca, cigronets, patata i uns encenalls de pernil salat.

“No és gaire diferent de l’escudella catalana, el que passa és que aquí se serveix per separat el caldo –potser amb una mica de pasta bullida– del companatge de la carn, que depèn de quin tall posa cadascú a casa seva”, explica García.

Pel que fa als estofats (no tan de sopa), García prepara unes llenties amb costella i una fabada amb xoriç criollo. Plats més aviat de la Castellà interior i d’Astúries, respectivament.

“Aquí a Catalunya es porta més fer-ho amb seques, posar els cigrons o les faves passades per la paella, acompanyant un tall de carn, com ara botifarra”, assenyala García.

En tot cas, no sembla necessari haver de triar entre tradicions geogràfiques i culinàries. Uns dies podem fer escudella i seques, i uns altres, potatge i estofat!

Cremes que escalfen i són saludables a La Fresca

“Al menú del dia sempre hi ha una crema calenta”, explica Marta Trias, darrere la barra de la cafeteria i restaurant La Fresca.

“Hi posem ingredients que escalfin el cos i que alhora siguin sans, que prenguis un plat nutricionalment adequat”, exposa Trias. A més, com que és un establiment vegà, no afegeixen ni crema de llet ni mantega a les cremes (ja que són derivats de la vaca).

El dia que DS.ATaula visita el local ofereixen una crema de remolatxa i fonoll, que probablement és la preferida de molts clients. També n’elaboren una de carabassa, taronja i gengibre, així com una altra de carbassó, poma i espinacs. Receptes, com veieu, en les quals destaquen els matisos aromàtics.

De vegades també innoven amb miso, poc conegut a la dieta mediterrània.

Tripes a La Terrasseta: panxa plena, cor calent

Al restaurant La Terrasseta no fallen mai els plats de cullera. Amb uns fogons a càrrec del xef Pedro Salillas, ofereixen plats de triperia catalana com els callos o un estofat de cigrons amb peu de porc. Plats que escalfen la panxa i amb alta aportació calòrica, que van bé en dies en què el cos necessita energia extra davant el temps advers.

Però La Terrasseta també destaca per les seves originals receptes a l’hora d’elaborar les cremes. Com ara la crema de crispetes! “Ja fa anys que la faig. Infusiono la crema de llet amb les crispetes, que fa la base. Després també incorporo xampinyons i avellanes”, explica Salillas. Altres cremes (més o menys pintoresques) són la de blat de moro amb alvocat, així com la recepta de gamba i rovellons.

Tampoc no falten cremes clàssiques, com les que tenen la carabassa i el carbassó com a base.

La Terrasseta, amb Carles Termes al capdavant, també ofereix 15 tipus de paella diferents. De fet, creuen que és un dels seus principals atractius. Els dijous i divendres en fan una mostra, amb un menú d’arròs per 18,90 euros en el qual triar i remenar.

La Tete: de la teteria a l’escudella

Molts lectors encara recordaran amb estima l’antiga Tete, un local petitó a la plaça del Gas. Tanmateix, el nou local –a poc més de 10 metres de l’anterior– dona una amplitud superior amb què han fet una aposta per la gastronomia.

Als migdies hi trobareu el menú del dia, en què el xef Sergi Segura sempre inclou primers plats de cullera, en aquests dies de fred. Tot i que és habitual els estofats de llegums, avui trobem escudella calenta que –depèn de com sigueu de fredolics– demanareu que la serveixen fumejant! A més a més, La Tete ofereix als vespres entre setmana diferents ofertes. Els dimecres ofereixen una fórmula pintxo i canya a 2,5 euros. I les nits de dijous tenen Veni Vidi Jous, que inclou formatge i vi.

