Inaugurada l'adaptació per a visites de la Cova de Mura, al parc natural de Sant Llorenç

La Cova de Mura ha estat adaptada per a visitar-la de forma segura amb l’adequació d’un itinerari i la incorporació d’il·luminació. Es tracta d'una cavitat natural d'uns 150 metres de fondària , formada, com la majoria de coves del massís del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per conglomerats de grans còdols segellats per carbonat de calci i formacions com estalactites i estalagmites. Es pot visitar entre l'1 d'abril i el 30 de novembre, la resta de l'any hi hibernen ratpenats.

El divendres 19 de novembre, en un acte celebrat a l’Ajuntament de Mura, el diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, juntament amb l’alcaldessa, Montserrat Playà, van donar oficialment per inaugurada l’actuació realitzada a l’interior de la cova a càrrec de la Diputació de Barcelona, per fer-la visitable de forma segura i de preservació dels elements geològics i la fauna que hi habita. El ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), espècie prioritària al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l'escarabat Troglocharinus kiesewentteri sanllorensi, espècie endèmica del parc.

Les visites guiades a la Cova de Mura es fan els caps de setmana des del Centre d'Informació de Mura, amb reserva prèvia per limitació d'aforament. La cova té una longitud de 160 metres i és bastant planera, si bé per arribar-hi cal fer una hora de pujada per un camí de muntanya amb fort desnivell. Aquestes visites també es fan per a escolars els dies feiners sota demanda.