Arriba a La Faràndula l’homenatge a la figura d’Amadeu Vives

Sembla que una efemèride en crida una altra. I és que els concerts en homenatge al compositor Amadeu Vives que La Faràndula acull aquest cap de setmana ens remunten, almenys, a dues dates simbòliques per als seus protagonistes.

D’una banda, celebrem el 150è aniversari del naixement de Vives, qui arribava al món un 18 de novembre de fa 150 anys. Era a Collbató, el 1871.

Però a més, hi ha un segon aniversari, no tan històric però no menys emotiu. I és que el tenor Josep Bros torna a pujar a l’escenari en què va arrencar a pas valent la seva carrera. Era un 15 de novembre del 1991 i va interpretar Don Gionvanni. “Abans havia fet alguns concerts, però considero que aquí a Sabadell, aquell dia, és quan arrenca fort”, explica Bros.

Era el 1991

I guarda agraïment per a la ciutat. I per a l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS). “L’oportunitat que em van dur, el suport que sempre han donat a la lírica nacional i de casa nostra, el suport als joves, els grans actors d’avui que en el seu moment començaren trepitjant La Faràndula...”, enumera Bros.

Per això, creu que les dues vetllades (divendres a les 20 h i diumenges a les 18 h) seran “dues nits màgiques”.

Una darrera efemèride: fa 14 anys que tornava a cantar en aquest teatre, així que un aire de retrobada sobrevola l’actuació.

Amb l’OSV

Bros és considerat avui dia un dels màxims exponents del repertori del cant romàntic i compta amb una trajectòria nacional i internacional de gran renom.

Estarà acompanyat per la soprano Isabella Gaudí, així com per l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell i el Cor de Cambra del Palau de la Música; tot plegat sota la direcció musical de Xavier Puig.

Els concerts oferiran una selecció de romances i duets de sarsuela d’alguns dels títols més emblemàtics del gènere, des de fragments de l’òpera Euda d’Uriach fins a les seves sarsueles més representatives: Bohemios, Maruxa, La villana, La Generala. I sobretot, Doña Francisquita, sense oblidar alguna de les seves cançons més estimades.

Vives és un personatge cabdal en la música i composició catalana. Al costat de Lluís Millet, va ser un dels impulsors de l’Orfeó Català.

* Després d’aquest cap de setmana, la temporada d’òpera s’acomiada del 2021. La següent estrena arriba el febrer del 2022, amb ‘Don Pasquale’ (de Gaetano Donizetti). A Sabadell té lloc els dies 16, 18 i 20 de febrer

