Passaport Covid: “Hi ha clients vacunats que no han pogut entrar al bar”

L’ús del passaport Covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran ha quedat suspès, almenys fins dilluns, a causa als problemes tècnics que té la web de La Meva Salut. “Han vingut clients que, tot i que tenien la pauta completa de vacunació, no ho podien demostrar perquè la web estava col·lapsada”, expliquen els propietaris del bar Can Varis.

La mateixa situació s’ha reproduït a altres punts de la ciutat, com ara al restaurant l’Escorial. “A la gent gran li costa entendre com funciona”, explica el Manolo, que regenta l’establiment. Durant les primeres hores d’aplicació de la mesura, els locals entrevistats pel D.S. afirmen que es trobaven “clients que desconeixien la mesura” o que no disposaven del certificat descarregat.

“He deixat d’atendre uns clients per ajudar una senyora gran a descarregar-se el passaport. I no hi havia manera d’obtenir-lo”, destaca la Núria, que treballa a una cafeteria. Hi coincideix Miguel Martí, des del bar La Parada: “És difícil de controlar, hem de destinar temps a demanar DNI i certificat. Molta gent gran no ho entén”. El bloqueig de la web de La Meva Salut va obligar la Generalitat a suspendre la mesura hores després.

Resignació entre el sector

El sector aprova la mesura, que es preveu que es torni a aplicar la setmana vinent, però considera que repercutirà sobre la seva caixa. “Ens farà perdre la clientela prevista per a les festes de Nadal”, expressa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria de Sabadell.

Roca considera que és un inconvenient per a la gent més gran i ha matisat que, malgrat que és “una bona mesura”, arriba tard. “Ho apliquen en mal moment”, diu. Amb l’arribada de Nadal, els hostalers de la ciutat preveien un increment de la demanda, però l’escenari podria canviar amb aquesta nova mesura: “Ens farà perdre clients que haurien vingut per Nadal”, critica Roca.

