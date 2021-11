Les obres per recuperar la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, a l’abril del 2022

La reforma de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, al barri de Sant Oleguer (Sabadell), agafa forma. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per reprendre les competicions el 2022. S’està instal·lant una estructura provisional, després de pràcticament dos anys d’inactivitat a causa de la Covid. La Pista es va transformar primer en un hospital temporal de campanya (abril 2020) per després ser un centre de vacunació massiva (juny 2021). Davant l’emergència sanitària, es va haver de desmuntar l’anella peraltada necessària per a la competició.

“Som una ciutat que estima l’atletisme. Teníem moltes ganes de recuperar l’activitat esportiva, pel que significa per la ciutat i perquè indica la bona evolució a nivell sanitari”, assegura l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. El president de la Federació Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas, ha agraït la bona predisposició de l’Ajuntament i ha assegurat que l’objectiu era “recuperar la competició a Sabadell”

La pista desmuntable servirà per fer entrenaments i competicions a partir de l’11 de desembre, segons les previsions. S’ha traslladat des del Palau Sant Jordi de Barcelona, on enguany –de forma excepcional– s’ha celebrat la temporada d’atletisme. La solució és provisional, a l’espera de tornar a instal·lar l’anella peraltada que hi havia abans de la pandèmia: caldrà esperar a l’abril de 2022 per l’inici de les obres, que tenen un termini d’execució d’entre tres i quatre mesos, segons l’alcaldessa.

Pendents del finançament

La remodelació definitiva de la Pista tindrà un cost total de 550.000 euros. La intenció és finançar-la a través d’un conveni a quatre bandes: l’Ajuntament, la Diputació, el Consell Superior d’Esports (Estat) i la Secretaria Catalana de l’Esport (Generalitat). Les tres primeres institucions ja han compromès la seva aportació per al 2022 i ara s’està pendent de tancar la inversió de la Generalitat. “La voluntat hi és i no crec que hi hagi d’haver cap problema”, exposa Villuendas.

L’alcaldessa també és optimista però demana al Govern català que incorpori la partida econòmica “el més aviat possible”. En aquest sentit, l’Ajuntament ha anunciat que avançarà el cost total de les obres, a l’espera de l’ajut de la resta d’administracions. “Ens toca avançar els diners. Som l’administració que menys recursos té i la que més esforç fa. I ho fem perquè si no, no hi seríem a temps”, insisteix Farrés. L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per a la licitació.

