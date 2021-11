La salut mental no entén de 'likes': els perills de l'exposició pública constant

La salut mental no es pot embellir amb filtres d’Instagram ni entén de likes. La popularitat a les xarxes socials impulsa els joves a convertir-se en influencers, en prescriptors de milions d’adolescents amb privilegis socials i beneficis econòmics. Però la mateixa fama també és un ascensor que fa viatges cap avall, emocionalment parlant. “Això és l’altra cara de la moneda”, assenyala Kalia Planells, psicòloga clínica de salut mental infantojuvenil del Parc Taulí. Parla de l’angoixa, l’ansietat i l’estrès que no acostumen a aparèixer en publicacions.

La sabadellenca Laura Escanes (1996), amb milions de seguidors a les xarxes socials, publicava el 13 d’octubre un missatge per explicar que deixava d’emetre vídeos en directe a través de la plataforma Twitch: “Sabeu que no estic passant un bon moment i se m’han ajuntat moltes coses. Ha arribat el moment de prioritzar i de prioritzar-me”, avançava.

La influencer se sincerava a continuació: “Aquest any he començat a cuidar la salut mental i, tot i que tinc moltes coses per treballar, aquest pas és bo per a mi”. L’agost del 2020, la sabadellenca ja va desaparèixer digitalment durant uns dies per la mateixa raó. Per culpa, segons ressaltava, de “moments de molta debilitat” i “moltes pors i inseguretats”.

No és l’únic cas del cosmos influencer a qui l’exposició mediàtica ha suposat un perjudici per a la salut mental. La cap de l’àrea de Psiquiatria infantil i juvenil del Taulí, Montse Pàmias, explica un dels principals perills de l’exposició a xarxes socials: “Arriba un moment en què l’exposició pública constant de la vida crea alts nivells d’estrès. S’exposen aspectes positius, però estan condicionats perquè siguin atractius per als altres”. L’esforç per ometre de l’exposició pública les situacions de malestar, “allò de tu que creus que socialment no serà ben acceptat”, també perjudica, segons Pàmias.

És a dir, més enllà de l’impacte dels trolls –usuaris a les xarxes socials que comenten durament les publicacions amb l’objectiu de ferir–, les crítiques bones també generen ansietat. La psicòloga experta en salut mental hi està d’acord: “Els influencers estan exposats a les crítiques destructives. Però també a les crítiques bones, constantment, que condicionen, et lliguen a un sentit de la responsabilitat molt gran. No tens la mateixa llibertat que té una persona desconeguda”.

Publicitat