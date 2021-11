FGC instal·la un aparcament de bicis a Can Feu-Gràcia

L’estació d’FGC de Can Feu-Gràcia estrenarà a principis de desembre un nou aparcament segur per a bicicletes. L’espai tindrà 28 places, 14 a terra de tipus forquilla i 14 a doble alçada. La instal·lació va començar ahir divendres i es preveu que s’allargui durant un parell de setmanes, de manera que està previst que entri en funcionament cap al 6 de desembre.

De moment, s’ha senyalitzat l’espai on s’ubicarà l’aparcament, entrant a mà dreta del pàrquing de cotxes. Es tracta d’un mòdul prefabricat que es muntarà in situ per accelerar els treballs de construcció. Les seves dimensions són d’uns 6x4 metres, de manera que no ocuparà un gran espai en un pàrquing on de per si la seva ocupació no supera el 34% de mitjana.