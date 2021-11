L'alcaldable d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández i Díaz, és ratificat en assemblea per ser el candidat a les eleccions municipals de 2023. La confirmació de la seva candidatura s'ha consolidat amb la celebració d'un acte de presentació amb la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Fernández ha destacat en el seu discurs que és "l'únic candidat vàlid" al consistori, ja que aspira a la "majoria que vol sumar més sensibilitats", de la qual no ha oferit els matisos. No obstant això, ha posicionat les línies vermelles d'un futur Govern amb "la dreta i la corrupció. En la inauguració del seu discurs, a la plaça de les Dones del Tèxtil, el candidat ha donat les gràcies a la militància pel seu suport remarcant que "l'honor de les persones passa per la confiança que reben", una lliçó de la seva època de formació.

L'oficialització per part d'Esquerra a l'alcaldia de Sabadell s'ha guarit amb la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el qual ha fet bandera de la retirada de l'amiant del terme municipal de Badia del Vallès. El líder de l'executiu català ha aprofitat aquesta nova actuació, taxada en 4,5 milions d'euros en la retirada d'aquest material tòxic, per argumentar que Esquerra és el partit "dels fets, i no el de les paraules". Alhora ha llençat a la militància un triple missatge: "compromís, transformació i esperança", per tal de treballar conjuntament les diferents institucions i entitats socials, mentre es mostrava confiat de les aspiracions del nou candidat per guanyar les pròximes eleccions.

