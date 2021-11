El Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, associat al Centre Metal·lúrgic, ja no tindrà més aquest nom. A partir d’ara es dirà de forma simbòlica Gremi de Mobilitat. El motiu és que l’entitat vol adaptar-se als nous models de mobilitat que estan sorgint. El Gremi de Tallers pretén així ajudar els seus associats a adaptar-se als canvis que estan a punt d’arribar al sector i acompanyar-los en el procés. L’entitat també pretén establir convenis amb tallers que treballin amb cotxes i patinets elèctrics, així com amb vehicles de mobilitat personal, que properament estaran regularitzats.

L’entitat sabadellenca va exposar el canvi de nom coincidint amb la presentació de la segona edició l’Autopro Saló, la fira per a tots els professionals del sector de l’automoció que se celebra fins aquest dissabte a Fira Sabadell. El president del Gremi, Hipòlit Moreno, va explicar que la junta va prendre la decisió per unanimitat per “avançar-se als canvis imminents que vindran en el sector”. “Si les empreses han d’adaptar-se al llarg del temps, el Gremi de Tallers també ho ha de fer. No podem ser aliens al nou paradigma. Està canviant tot el que es basa en la mobilitat a les ciutats. Aviat s’apostarà per una mobilitat sostenible, respectuosa amb el medi ambient, però, a la vegada, el màxim d’eficient possible”, va assegurar.

Dit això, el vicepresident, Jaume Llop, va avançar que el Gremi ja procura estar preparat per quan es regularitzi la irrupció dels vehicles de mobilitat personal. “A més, hem de ser un interlocutor entre les administracions públiques i els nostres associats”, va afegir.

De fet, fins i tot el logotip corporatiu del Gremi de Tallers, ara Gremi de Mobilitat, també ha canviat. “Representa una transició cap al futur de la mobilitat. Necessitàvem un canvi d’imatge a banda de canviar el nostre nom“, va detallar Hipòlit Moreno.

Per la seva banda, la vicepresidenta segona del Gremi, Sílvia Martí, va suggerir a les administracions que comencin a abordar el nou paradigma de mobilitat i que, per tant, procurin que els veïns de zones amb menys opcions de transport públic a Sabadell i la comarca també puguin optar pel transport privat. “La mobilitat genera negoci, economia i llocs de treball. És important tenir-la en compte”, va afegir.

