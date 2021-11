Margarida Rodríguez: Empoderant el moviment feminista sabadellenc

La societat posa al centre la lluita feminista en dates claus com el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, 25 de novembre, o bé el Dia de la dona, 8 de març. Però no hauria de ser així, manifesta la jove activista sabadellenca Margarida Rodríguez Almeda. Ella es considera feminista des que té ús de la raó i ha estat partícip de diferents manifestacions i accions per defensar la igualtat de gènere, “la primera va ser quan tenia 13 anys”, detalla. Ara per ara, Rodríguez està militant al col·lectiu feminista de la ciutat, Justa Revolta, i és membre del comitè de vaga des de fa un any: “És una xarxa de dones sabadellenques que ens organitzem en dades concretes, però sobretot lluitem dia a dia per erradicar tota mena de violència social i institucional”.

La Margarida té molt clar que és necessari que la societat es conscienciï i sigui sensible envers qualsevol mena de violència masclista. La jove deixa clar que els col·lectius treballen diàriament per poder revertir situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat justa tangible en tots els àmbits: “No es pot ser feminista només el 25-N, és una feina del dia a dia”. De fet, explica que des que milita, la seva vida ha fet un gir de 180 graus, “he pogut comprendre com transmetre el feminisme en l’àmbit local, entès com una opció política”.

Actualment, sembla que el moviment s’hagi estès arreu o, si més no, cada vegada s’accepta més, però l’activista lamenta que no tot és bufar i fer ampolles: “És fàcil autodeclarar-se feminista, però va més enllà de les paraules, s’ha de demostrar amb accions, fet que sembla més complicat”. Les dades, però, no són bones, la jove denuncia que s’han produït dos feminicidis en els darrers onze mesos.

Davant la situació, assegura que cal estar més unides: “La sororitat és necessària per aconseguir un feminisme interseccional, que englobi totes les dones, sense tenir en compte la classe social o la seva provinença”. Finalment, fa una bona valoració de la participació en les diferents accions d’aquest 25 de novembre. La Margarida conclou que la feina només acaba de començar i assegura, de forma contundent, que té l’objectiu de militar tota la seva vida.

