Encara que es tracti d'un tòpic ja trillat s'hi mirem enrere, Marcel Proust va saber descriure amb simplicitat absoluta, mitjançant el sabor d'una magdalena de la infància, el sentiment d'evocació que ens diu tenir consciència.

Doncs això és el que ha passat avui al Teatre Principal en el fantàstic concert, Cartoon Band, que la Banda de Música de Sabadell, dirigida per Bernat Castillejo, ha aconseguit mentre representava algunes de les músiques més famoses dels dibuixos animats occidentals. Un exercici dolç per veure com la metàfora proustiana és multisensorial - gust, vista i oïda - i, també, multimèdia - pastissets, música i imatges -.

Un espectacle on tota la família ha pogut gaudir del poder de fascinació que tenen cançons de tanta rellevància com la Pantera Rosa de Henry Mancini, la Rapsòdia N.2 de Fritz Liszt a Tom & Jerry o el Barber de Sevilla dels Looney Tunes. També d'altres bandes sonores que han acompanyat èxits cinematogràfics com Aladí, Cent un Dàlmates o els Aristogats. Una oportunitat única per compartir grans i petits el poder de la música clàssica d'una forma divertida.

La vetllada no ha cessat de presentar cançoner magistralment executat per l'orquestra de Sabadell que a la sala es traduïa en colls en moviment d'oscil·lació, riures innocents enlluernats per les imatges que acompanyaven les notes i un sentiment de tendres que potser sí que queda lluny ja d'una ocurrència caduca.

Publicitat