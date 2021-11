Dificultats i traves per fer-se la prova del VIH

La prova de detecció ràpida del VIH és un test que per se genera ansietat als usuaris. I és que es tracta del contagi d’una malaltia que arrossega una estigmatització elevada, si bé avui en dia està cronificada. D’aquí que moltes entitats comunitàries l’ofereixin, en tant que associacions que generen més “confiança” en els usuaris (o persones que volen mantenir la privacitat). En el cas de Sabadell, és ActuaVallès.

Ara bé, seguint aquest criteri de prioritzar les entitats, ara mateix no hi ha cap farmàcia acreditada a Sabadell per tal que faci, in situ, una prova ràpida de VIH. Tampoc a la ciutat veïna de Terrassa. Una incomoditat per a alguns usuaris, ja que queden desateses franges com els caps de setmana i els dies festius (quan les entitats no realitzen les proves). Especialment en un conglomerat de quasi mig milió de persones.

Tanmateix, això no significa que no es pugui fer la prova. Des d’ActuaVallès expliquen que en cas d’haver tingut una pràctica de risc en les darreres hores i es consideri que podria ser portador de VIH, cal anar a l’hospital de referència per prendre un tractament d’urgència i bloquejar el contagi.

Urgència o període finestra

La prova ràpida, en canvi, està adreçada a usuaris amb una pràctica de risc que hagin passat el període finestra (els tres mesos que pot trigar el VIH a ser detectable).

Consultat pel D.S., la direcció del Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana (VIH), les infeccions de transmissió sexual (ITS) i les hepatitis víriques assegura que no descarta estudiar l’ampliació del servei a altres entitats de la zona i oficines de farmàcia, en cas que es detecti la necessitat.

Des de la Delegació a Sabadell del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona expliquen que el circuit que segueixen quan algun ciutadà demana fer-se la prova és derivar-lo a ActuaVallès. Com a alternativa, ofereixen la venda d’una autoprova per fer-se al domicili particular. Remarquen que la demanda d’aquests testos “és baixa”. I que es treballa braç a braç amb ActuaVallès, amb qui precisament realitzaran una formació pròximament, que tindrà en compte el vessant relacional amb les persones usuàries.

Proves a ActuaVallès

Precisament, aquests dies s’ha celebrat la Setmana Europea de la Prova del VIH i les Hepatitis per promoure’n la detecció precoç.

Les proves es poden sol·licitar de forma confidencial al metge de capçalera o trucant a les oficines d’ActuaVallès. Des del 2001, han fet la prova ràpida del VIH a més de 4.700 persones, amb desplegament del servei al campus de la UAB, Terrassa, Granollers i Manresa.

