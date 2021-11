Missió impossible per l'equip masculí i derrota dolorosa del femení en la doble sessió de voleibol de SuperLliga-2 a Les Naus del Club Natació Sabadell. Els nois, rearmats amb la primera victòria aconseguida la jornada anterior a Canàries davant el Sayre Décimas, eren conscients de la dificultat del seu partit. Rebien el líder indiscutible del grup, l'UBE L'Illa Grau. El conjunt castellonenc arribava a Sabadell invicte i amb una tarjeta de presentació immaculada: tot victòries sense cedir ni un sol set.

S'ha complert el pronóstic, però l'equip dirigit per David Martín no i ha posat les coses fàcils. Després del 16-25 del primer set, en el segon fins i tot els nedadors han començat amb avantatge en el marcador i han fet somiar durant uns minuts. Però l'ofici visitant ha estat clau en l'últim tram per imposar-se per 20-25 i han sentenciat en el tercer set amb un 16-25. Es pot dir que el Club ha plantat cara al millor equip de la categoria.

Molt més assequible semblava el duel de l'equip femení. S'enfrontava al CV Vall d'Hebrón, igualats tots dos a 4 punts a la taula. Ha estat, de fet, un partit marcat per la igualtat i els petits detalls. Bona arrencada del conjunt local amb un treballat 25-23 al primer set que ha tingut la resposta contundent de l'equip barceloní amb un 14-25 que retornava l'equilibri a l'electrónic.

De nou les noies d'Albert Avellaneda han aconseguit avançar-se amb un altre ajustat 25-23. Tenien la possibilitat de sentenciar en quart set i han tingut fins a quatre pilotes per guanyar el partit per 3-1. No n'han aprofitat cap i el Vall d'Hebrón s'ha imposat finalment per 24-26. Això ha pesat anímicament en el decisiu 'tie-break' i s'ha consumat una dolorosa derrota (10-15). De totes maneres, la imatge de les sabadellenques dels tres últims partits convida a l'optimisme per aspirar a la permanència.

