Els terrenys per a l'institut Narcisa Freixas estaran adequats abans de l'estiu de 2022

La construcció del nou Institut Narcisa Freixas i Cruells ha d’acabar amb la situació de provisionalitat del centre, ara ubicat temporalment en uns mòduls prefabricats al carrer de Fra Luis de León. És per això que l’Ajuntament ha adjudicat les obres d’adequació del solar on ha d’ubicar-se el futur equipament.

L’actuació, segons les previsions municipals, arrencarà el mes de març de 2022. Per tant, els terrenys haurien d'estar adequats abans de l'estiu de 2022. Les obres aniran a càrrec de l’empresa Tec Raul SL, per un import de 241.000 euros i en un termini de tres mesos. L’operació consisteix en adequar el solar - de 4.400 metres quadrats, situat entre la carretera de Barcelona i els carrers dels Calders i de Martí l'Humà- per a la posterior construcció del centre educatiu.

El nou edifici per a l’institut Narcisa Freixas i Cruells forma part d’un pacte entre Educació i l’anterior govern municipal per millorar equipaments educatius del sud de Sabadell. L’Ajuntament cedirà el solar a la Generalitat de Catalunya perquè faci la construcció. La previsió és que el nou institut entri en funcionament el curs 2023-2024.

En aquest moments el centre ofereix dues línies d’ESO, però en el futur serà de tres línies i ajudarà a millorar l’oferta d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria i de batxillerat de la zona sud de la ciutat.

Publicitat