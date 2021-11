Ni el debut de Pedro Munitis a la banqueta pot apaivagar el desànim i sensació de màxima frustració de l'afició arlequinada després de la quarta derrota de la temporada a la Nova Creu Alta d'un Sabadell impotent que queda en una situació molt delicada. El 0-1 davant l'Andorra s'ha vist agreujat per la resta de resultats en una jornada 14 nefasta per als interessos arlequinats. La permanència és ara a cinc punts.

El Centre d'Esports baixa fins a la 18a posició amb 11 punts, superat pel Linares i Sevilla At., que han guanyat el Real Castilla (1-0) i UE Costa Brava (2-1) respectivament. Per sota només queden Betis Deportivo (8) i el cuer Costa Brava (7 amb un partit menys), precisament el pròxim rival a la lliga al Municipal de Palamós en un duel que ja es pot considerar una primera final per la permanència. Abans, però, els arlequinats hauran de viatjar a Sanlúcar de Barrameda per afrontar dimarts la primera eliminatòria de la Copa del Rei davant l'At. Sanluqueño.

Les alarmes es van encendre fa dies, però ara s'ha arribat a grau màxim, sobretot perquè s'ha obert un forat considerable respecte a la zona de permanència que marquen dos equips, UCAM Múrcia i Cornellà, igualats amb 16 punts. Després ja ve un grup de 19 i 20 punts. Una distància important que és encara més preocupant veient les sensacions i desesperant nul·litat ofensiva que està mostrant l'equip arlequinat: amb 8 gols és el segon menys realitzador del grup. Només el Costa Brava en porta menys (6 amb un partit pendent).

El pitjor registre

Sumar 11 punts de 42 possibles és la demostració palpable de la dimensió del desastre. De fet, no trobarem cap estadística pitjor del Sabadell militant a la tercera categoria estatal després de 14 jornades. El que més s'hi acosta és el registre de la temporada 09/10, amb 13 punts. Fins i tot en temporades que van acabar amb problemes s'havien sumat més punts a aquesta altura del campionat. Per exemple, en la 05/06 del descens esportiu a Tercera Divisió, el conjunt arlequinat havia fet 16 punts.

Curiosament, la temporada anterior, a la Lliga SmartBank, el Sabadell també tenia 11 punts a la 14a jornada (3 victòries, 2 empats i 9 derrotes), però estava fora de la zona de descens (divuitè en una lliga de 22 equips). Tothom tenia assumit que els arlequinats viurien tota la temporada a la part baixa de la taula.

Calvari a la Nova Creu Alta

S'entén el disgust i enorme enuig de l'afició arlequinada, que s'havia il·lusionat moltíssim aquesta temporada amb el nou projecte, amb l'únic objectiu de lluitar a la zona alta i tornar al futbol professional. Els 5.000 socis és una bona mostra d'aquesta implicació. Ningú podia sospitar un inici d'etapa a la Primera RFEF tan decebedor. La Nova Creu Alta s'ha convertit en un autèntic calvari que s'arrossega de la temporada anterior. Dels últims 28 partits disputats a casa, el Sabadell només n'ha guanyat 6! Una dada esfereïdora. La resta, 11 empats i 11 derrotes.

El balanç d'aquesta lliga és nefast: una única victòria –aconseguida al minut 82 davant l'At. Sanluqueño–, 2 empats i 4 derrotes, les dues últimes especialment doloroses, amb gols del rival en els últims minuts. Han volat 16 punts de l'Estadi. Fins ara, totes les crítiques es concentraven en la persona d'Antonio Hidalgo. Dissabte va debutar Pedro Munitis, sense gairebé temps de canviar res. Es va intuir una certa millora com a bloc a la primera part, amb més consistència, però l'equip es va diluir de manera incomprensible a la represa sobre un terreny de joc, per cert, en un estat lamentable.

El fantasma d'un segon descens consecutiu –seria a la Segona RFEF i significaria un cop duríssim per a l'entitat en l'àmbit esportiu i sobretot econòmic– comença a amenaçar seriosament i caldrà prendre mesures per evitar-ho. Després de gastar la primera bala amb el relleu a la banqueta, ara ja només queda l'opció del mercat d'hivern per redreçar el rumb. El club s'haurà de plantejar canvis importants, sobretot en l'aspecte ofensiu. Abans, però, els cinc últims partits de la primera volta, tres dels quals contra rivals directes, poden marcar el destí: Costa Brava (fora), Betis Deportivo (casa), Castelló (fora), Linares (casa, ja el 2022) i Albacete (fora).

