Sabadell ja té a punt la màquina llevaneu en cas que faci falta

Sabadell es prepara per l'arribada del fred de diferents maneres i una és tenint a punt les eines adequades per fer front a la neu i el gel en cas que faci falta.

Per aquest motiu, l'empresa encarregada de la neteja viària, Smatsa, ja té a punt la màquina llevaneu que permetria netejar els carrers i restablir la circulació si hi hagués una gran nevada com ha passat en altres anys.

La llevaneu és un dels vehicles-escombra de què disposa la flota municipal. El seu capçal és intercanviable i permet que durant els mesos d'hivern s'hi pugui posar la pala, mentre que durant la resta de l'any serveix per escombrar o netejar els carrers amb aigua a pressió. Alhora que serveix per treure neu, també és útil per repartir sal al mateix temps.

Emmarcada en l'Operació Fred, aquesta mesura es complementa amb el repartiment de sal que ja s'ha fet en punts específics per estar a punt en cas de glaçades. Se n'ha distribuït als CAP, equipaments esportius i centres cívics.

