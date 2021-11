La façana de l'edifici de l'Ajuntament de Sabadell viurà una rehabilitació integral en els pròxims mesos. Aquest dilluns la Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte d'obres, que segons la previsió començaran al març i acabaran l'octubre vinent; duraran una mica més de mig any, aproximadament set mesos.

S'invertiran 562.954,49 euros per reparar l'exterior de l'immoble, tant les façanes de les places de Sant Roc com Dr. Robert, així com els laterals nord i sud. "És evident que cal una actuació per l'estat en què es troben", afirmen fonts municipals. Les obres s'han adjudicat a l'empresa especialitzada Rehatec Façanes SAU.

Els treballs s'aniran fent per fases i també inclouran la coberta, on es reforçarà la seguretat dels accessos, el sanejament i el repintat de les façanes. També es preveu reparar els balcons, excepte el principal, que ja està en bon estat, les portes d'accés, les reixes i les fusteries. Els porticons exteriors es canviaran per làmines d'un sol color similar al marró actual, i tindran marcs inferiors per assegurar la seva fixació.

Com que es tracta d'un edifici protegit, la rehabilitació respectarà el seu valor històric i patrimonial. Per realçar-lo, també s'eliminarà tot el cablejat que hagi quedat obsolet i la resta es traslladarà a l'interior de l'edifici. "En aquells casos que no sigui possible, es mantindran fora, però col·locats de manera endreçada", assegura el consistori.

Antiga seu de l'Escola Pia

Inicialment, l'edifici que acull el consistori era la seu de l'Escola Pia de Sabadell, fins que el centre educatiu es va traslladar al carrer del Centre que porta el seu nom. La seu de l'Ajuntament la van construir entre 1871 i 1872 l'arquitecte sabadellenc Gabriel Batllevell (pare) i el 1901 Juli Batllevell (fill) en va fer la façana posterior.

El 1880 l'Ajuntament, governat per l'alcalde Pau Montllor i Juncà, va comprar l'edifici de Sant Roc per 285.000 pessetes per convertir-lo en la seu del consistori, que fins aleshores era al carrer de Gràcia, 2.

