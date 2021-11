La moda, els equipaments de la llar i la tecnologia són els productes més demanats pel Black Friday a Sabadell. Les vendes a les botigues de roba i complements s’han impulsat un 36,7% durant aquesta campanya comercial respecte a la setmana anterior, segons les dades de l’eina Pulso del Banc Sabadell. També la compra de productes de la llar s’ha disparat un 21,3%. La tercera posició l’ocupa el sector de la telefonia i ginys tecnològics, que ha crescut un 12,2% en només una setmana. “La gent aprofita els descomptes especialment per comprar roba i tecnologia”, explica Montse Navarro, des de l’associació Comerç Creu.

Tot i això, qui més qui menys n’ha sortit beneficiat: “Hi ha hagut molt moviment comercial. La sensació general és que ha anat millor que l’any passat”, expressa Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, a l’espera de tancar dades per fer-ne el balanç. Hi coincideix Miguel Tello, des de Ca n’Oriac Comerç, que apunta que “s’està afirmant com una de les dates importants pel que fa a vendes” i no només “és el tret de sortida a la campanya de Nadal”, sinó que també “és l’inici de les antigues rebaixes”.

Més enllà de les sensacions, les dades són optimistes. Els comerços han venut més que la setmana anterior (+11% en general), però també han aconseguit fer més caixa que durant el Black Friday del 2020. Les vendes se situen lleugerament per sobre, un 5,25% més que l’any passat.

“El 2020 vaig aconseguir facturar 3.000 euros en dos dies. Aquest any he ingressat 4.300 euros”, explica Nieves Peiró, propietària de Lencería Nieves, de Ca n’Oriac. “Ens hem sumat a la iniciativa i hem aconseguit més vendes, similars a l’increment de l’any passat”, destaca Mercè Abant, que regenta la joieria Abant.

Des del sector tecnològic, Encarna Campos, d’Informàtica Xpress, apunta que “la campanya ha anat força bé”. Els botiguers consideren que la campanya també és una oportunitat per al comerç local, malgrat que apunten que les grans cadenes i els centres comercials són els que més beneficiats en surten: “Nosaltres en traiem menys marge econòmic, però guanyem visibilitat, nombre de vendes i fidelitat”, expressa Porta.

Ritme pre-pandèmia

Si ho comparem amb l’activitat econòmica dels mateixos mesos del 2020, la tendència mensual va clarament a l’alça: malgrat que el juny del 2020 ja s’havien aixecat les restriccions al comerç, l’activitat comercial d’aquest any –de juny a octubre– es manté lleugerament per sobre.

“La majoria hem recuperat el ritme de vendes d’abans de la Covid”, coincideixen els comerciants de serveis no essencials entrevistats pel Diari. Per exemple, l’últim mes d’octubre es tancava un 5% per sobre respecte al mateix mes del 2020. Els comerciants entrevistats també apunten que la campanya del xec comerç ha estimulat les compres. Especialment durant la setmana del Black Friday.

