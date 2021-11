El Taulí es torna a blindar per l'augment de casos de coronavirus

El Parc Taulí ha tornat a restringir les visites als pacients hospitalitzats per l'augment de casos de coronavirus de les últimes setmanes.

Concretament, a partir d'aquest dimecres 1 de desembre només es podran fer visites durant una hora específica.

Als edificis Taulí, Albada i VII Centenari es podrà visitar els pacients ingressats quan siguin en llits parells de 13 h a 14 h i en senars, de 16 h a 17 h.

Pel que fa a crítics, es permetran visites a l'UCI i al Frontal Mòdul A de 13 h a 14 h; i en el cas del Frontal Mòdul B, de 14.30 h a 15.30 h.

L'acompanyant sempre ha de ser el mateix i ha de portar mascareta en tot moment. L'hospital també insisteix en la necessitat de seguir una correcta higiene de mans, mantenir la distància de seguretat i ventilar correctament els espais.

Creix el nombre d'ingressats

Aquest dilluns, 29 de novembre, al Taulí hi ha 29 pacients ingressats per coronavirus, nou més que la setmana anterior. D'aquests 29, 22 estan a planta i 7 a l'UCI o semicrítics. On augmenta el nombre d'hospitalitzats és a planta, on dilluns passat eren 14 pacients. Segons el Ministeri de Sanitat, a Espanya no s'ha detectat encara cap cas de la nova variant ómicron.

Publicitat