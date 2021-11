La Xarxa Onion, amb col·laboració amb el Diari de Sabadell, organitza aquest dimarts a la tarda (18 hores) una taula rodona amb la presència de cinc joves emprenedors sabadellencs amb la intenció que expliquin la seva experiència sobre emprendre a Sabadell i debatin sobre el tema. La trobada, que s'emmarca dins del Mes de l'Emprenedoria, tindrà lloc a la sala d'actes del Casal Pere Quart. Qui vulgui assistir-hi, haurà d'inscriure's a un formulari.

Arnau Navarro (Haddock), Tania Marcial (Tania Marcial), Joshua Molina (Oasis Hunters), Georgina Coll (Columat) i Xavi Martínez (United Gamers) seran els ponents. La intenció principal és que comparteixin amb els assistents quins han estat els motius que els han dut a emprendre, quines expectatives de futur tenen pels seus respectius negocis i si Sabadell és un bon lloc per engegar un negoci. També hi haurà torn de preguntes i consideracions per a les persones del públic.

Així mateix, el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, explica que és un acte pensat per a "gent jove" que tingui "esperit emprenedor". "Volem donar veu als joves, ja que ells també són capaços de muntar start-ups. La xerrada segur que serà útil per a persones que tenen dubtes de si fer el pas i crear una empresa o no", afegeix.

