Asfalten de nou una drecera per anar de Sant Quirze a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell asfalta aquests dies els carrers de l'Uruguai i de Colòmbia, al barri de Can Feu. Es tracta d'un mateix tram carrer que en fer cantonada canvia de nom i permet connectar els barris dels Merinals i Can Feu. Els treballs acabaran en els pròxims dies i mentre durin no s'hi podrà circular.

Es tracta de dos carrers que fins ara teníen la calçada en molt mal estat, principalment per l'ús que se'n fa amb el pas de tot tipus de vehicles i camions. El pas per aquesta ruta és freqüent entre usuaris que van de Sant Quirze a Sabadell en sentit sud perquè els permet estalviar-se un semàfor si volen anar cap al centre o el sud de la ciutat, així com per dirigir-se a l'autopista C-58.

El consistori defensa que aquesta actuació permetrà tenir la via en millors condicions i garantir una mobilitat segura.