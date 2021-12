Novetats sobre el crim d'Helena Jubany, vint anys després de l'assassinat i a les portes de la prescripció de delicte. El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha citat a declarar com a investigat un dels sospitosos del crim. Es tracta de Xavi J., membre de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a qui se li realitzarà també una prova caligràfica per determinar si va ser l'autor dels anònims que va rebre la noia just abans del crim, comès el 2 de desembre de 2001.

El canvi de guió judicial es fonamenta en un correu electrònic, una nova prova que va presentar l'acusació particular –representada per la família de Montse Careta–. En la interlocutòria, el jutge entreveu un vincle entre un escrit que va rebre la bibliotecària amb el sospitós.

L'octubre del 2001, setmanes abans de la mort de l'Helena, la jove va obrir una carta que anava acompanyada d'un suc de taronja que tenia benzodiazepines, la mateixa droga es que es va subministrar a la víctima abans de llançar-la del terrat. El missatge anònim feia referència a la unió excursionista i a més indicava dues circumstàncies personals que coincideixen amb les de Xavi J.: una "negativa" en una entrevista de feina i un examen d'anglès que es va allargar "fins tard". Un e-mail del sospitós a la víctima indica els mateixos fets.

Un altre dels elements que crida l'atenció del magistrat és que el sospitós coneixia on vivia l'Helena i que va donar explicacions "contradictòries" sobre el seu parador la tarda de la desaparició de l'Helena.

El ciberassetjament, sota lupa

Fa tant sols uns mesos va sortir a la llum que l'Helena havia estat assetjada per un home a través d'Internet poc abans de ser assassinada. Aquesta nova línia d'investigació –aparentment desvinculada de la UES– tindrà un seguiment: el jutge ha sol·licitat un informe policial sobre el disc dur de l'ordinador de la víctima, on es guardaven les converses. Així i tot, de moment, el jutge no ha autoritzat incloure l'autor dels missatges com a investigat, tal com demanava la família Jubany.

