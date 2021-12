El CAP Sant Fèlix obre com a nou punt de vacunació contra el coronavirus a Sabadell

El Departament de Salut vol accelerar la immunització contra la Covid-19 i per això ha obert nous punts de vacunació a tot Catalunya per frenar l'augment de contagis dels darrers dies.

A Sabadell s'ha decidit obrir el CAP Sant Fèlix (ctra. Barcelona, 475) per administrar les diferents vacunes contra el coronavirus. A part del seu funcionament habitual, Sant Fèlix oferirà ja des d'aquest dimecres 1 de desembre el servei de vacunació cada tarda de dilluns a divendres i els matins del cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Durant les anteriors onades de la pandèmia no havia exercit aquesta funció, però sí que feia de laboratori d'anàlisi de les proves diagnòstiques, PCR i tests d'antígens ràpids (TAR).

Des de finals de setembre els dos principals punts de vacunació que havien estat els dels casals cívics dels Merinals i Campoamor estaven tancats per la poca demanda que hi havia i només es vacunava als CAP. Però l'augment de contagis de les darreres setmanes així com l'entrada en vidor del passaport Covid per accedir a activitats com bars i restaurants han fet que hi torni a haver més persones que volen vacunar-se. Alhora que cada vegada s'amplia més la franja d'edat de persones que poden rebre la tercera dosi o de reforç.

Qui es pot vacunar?

Les persones de 65 anys o més i les persones vacunades amb Jansenn ja poden demanar cita a vacunacovid.catsalut.gencat.cat per rebre la dosi addicional de la vacuna contra la Covid-19. També s’hi vacunarà els majors de 12 anys que hagin de posar-se una primera o segona dosi, preferiblement amb cita prèvia, tot i que no és obligatori tenir-ne.

