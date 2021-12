Els casos de Covid es multipliquen per sis en un mes

Durant el mes de novembre, els casos de coronavirus s’han multiplicat per sis a Sabadell. De 41 casos diagnosticats entre el 29 d’octubre i el 4 de novembre s’ha passat a 247 positius la setmana del 19 al 25 de novembre, la darrera setmana de la qual es tenen les dades senceres.

La sisena onada va començar a agafar força a Sabadell a principis del mes passat, quan per primer cop els contagis es van doblar una setmana respecte a l’anterior, passant de 41 a 82. En tot cas, molt lluny de les dades d’ara fa un any, quan la primera setmana de novembre es va tancar amb 685 contagis i el risc de rebrot a 725 punts, mentre que ara és de 276. I com destaquen tots els sanitaris i científics experts, la principal diferència ara és que més del 80% dels sabadellencs ja tenen la pauta completa de la vacunació contra el corona-virus i 17.601 ja porten la dosi de reforç.

El cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, explica que “favorablement, ens ha sorprès que la gravetat dels pacients sembla més baixa que en les altres onades”. Però igual que l’investigador del grup BIOCOM-SC Daniel López Codina remarca que cal esperar per tenir més informació de la variant òmicron. El pont de desembre, que serà entre els dies 6 i 8, serà clau per veure com podran ser les festes de Nadal.

López Codina apunta que el més important a tenir en compte és la tendència, de manera que “si en les pròximes setmanes veiem desacceleració i que es frena la pujada dels casos, podrem mantenir les mesures actuals, si no, se n’hauran de prendre de noves”. A hores d’ara tots dos experts creuen que els àpats de Nadal no es podran celebrar encara com es feia abans de la pandèmia. Amb les dades actuals, Manel Cervantes creu que una trobada entre vacunats que no tinguin risc es podria fer, però en cas de barrejar col·lectius de risc, per exemple, explica que “jo sincerament seria restrictiu per responsabilitat individual”.

I què faria amb els sopars d’empresa? “Si hem de fer una reserva, que ens puguin tornar els diners, perquè tinc dubtes que sigui prudent fer-ne”. Per la seva part, López Codina apunta que està clar que tindrem casos i, per tant, molt recomanable fer festes no serà, “i si es fan, amb màxima prudència”.

