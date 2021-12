Dàmaris Gelabert torna a Sabadell per Nadal. La cantant oferirà dos espectacles gratuïts per a públic infantil, el 4 de gener al Pavelló del Nord, a les 17 h i a les 19.30h. L'Ajuntament es va comprometre a tornar a organitzar un concert de la barcelonina després de l'èxit aclaparador que va tenir el setembre, per Festa Major. Un èxit que també va generar molt malestar entre les famílies sabadellenques, ja que les 600 entrades que hi havia a disposició es van esgotar en menys de dos minuts i molts sabadellencs es van quedar amb la mel als llavis. De fet, la demanda va ser tan alta que el sistema en línia per aconseguir invitacions va quedar col·lapsat.

Gelabert tornarà a la ciutat amb el mateix espectacle que ja va oferir el mes de setembre, Mou el cos. Les entrades gratuïtes, es podran reservar el 15 de desembre des del web municipal habilitat per les activitats de Nadal. Abans, serà necessari fer una prereserva omplint un formulari que l'Ajuntament posarà a disposició en els pròxims dies.

A les 10 h, es posaran a disposició del públic les invitacions per a les 17 h. A les 19h, es podran aconseguir les invitacions per a la sessió de les 19.30h. Es podran treure un màxim de 4 entrades gratuïtes per persona i es podrà escollir si seguir el concert a peu dret o des de les grades. Es preveu que, tal com va passar per Festa Major, hi hagi una gran allau de demanda. Hi haurà llista d'espera per si es produeixen devolucions.

L'espectacle que durà a la ciutat té per lema "la música i el cos no es poden separar". Durant el concert, proposarà a les famílies no parar de moure's seguint el ritme de les coreografies d'estils funk, disco, salsa, country, polca, celta o jazz. Alternarà cançons populars i altres de pròpies. L'espectacle compta amb la participació de dos joves cantants, el Julen i la Laia (filla de la Dàmaris) i la participació de Clara Martínez com a coreògrafa i ballarina de claqué en alguns dels temes. Seran onze músics a l’escenari amb moltes ganes de fer ballar el públic.

Gelabert és musicoterapeuta, autora i cantant. Té 2,08 milions de subscriptors a YouTube i cançons, com Els dies de la setmana, amb 221 milions de reproduccions

Dàmaris Gelabert torna als origens, Sabadell

La llavor de Dàmaris Gelabert com a gran artista va crèixer a Sabadell. Concretament, a la plaça del Gas. Era l'any 2005 i la cantant va oferir-hi un concert en el marc del Petit Embassa't.

Aleshores, els seus videoclips començaven a triomfar a les xarxes socials i les seves cançons sonaven amb força en escoles de tot Catalunya. Però es va acabar de decidir a Sabadell. A la plaça del Gas es va trobar amb tanta gent, tant petits com grans, que va decidir dedicar-se plenament a la música, autoproduir-se cançons i videoclips.

